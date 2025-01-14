Причини неякісних снарядів полягали у неякісному пакуванні та несправності капсулів

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін. Фото: Мінстратегпром

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості повідомило про виявлення трьох випадків невідповідності якості мін для мінометів, два з яких були оприлюднені, а один розглянуто в робочому порядку. Загалом, негативних відгуків про ці міни не було, окрім 260 батальйону ТРО. 65 тисяч випустили — 62,5 було використано.

Про це на пресконференції заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, повідомляють Новини.LIVE.

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За словами Сметаніна, одна з партій містила 54 тисячі мін калібру 120 мм. Зараз з'ясовуються причини невідповідності та розробляють план заміни бракованих виробів.

Головною проблемою, за словами міністра, є незначне відхилення діаметра мін від встановлених норм. Крім того, міністр повідомив про випадки несправності капсулів запалення в деяких мінах. Ці капсулі були замінені на європейські аналоги.

Сметанін також визнав випадки зміни властивостей пороху через неякісне пакування, що призвело до його підвищеної вологості. Для усунення цієї проблеми було запроваджено герметичне пакування основного заряду з обов'язковою перевіркою його водонепроникності.

За його словами, станом на грудень 2024 року підприємства Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості відвантажили військовим 1400 замінених мін, які пройшли успішну перевірку та визнані придатними для використання. Виготовлення додаткових 32 тисяч мін для заміни вже розпочато.

Нагадаємо, генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос заявив, що на виготовлення дефектних 120-мм мін було витрачено 43 млрд гривень. За його словами, їх вилучення з фронту може призвести до трагічних наслідків для бійців ЗСУ.

Також ми повідомляли, що у Міноборони з'ясували, в чому дефект бракованих мін.