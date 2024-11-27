Партію дефектних мін вже вилучили з озброєння, а причини їх самоспрацьовування вже з'ясували

120 мм снаряди для мінометів. Ілюстративне фото: Укроборонпром

Міжвідомча комісія, створена для розслідування випадків нештатного спрацювання 120-міліметрових мін, визначила основні причини інцидентів. Проблему знайшли тільки в однієї з партій.

Про це в коментарі Суспільному заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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Він підтвердив виявлення низки випадків нештатного спрацювання мін, які постачалися певними виробниками для потреб ЗСУ.

За результатами роботи комісії, до якої увійшли представники Міністерства оборони, Міністерства стратегічних галузей промисловості та представники сектору безпеки і оборони, було встановлено, що головними чинниками нештатного спрацювання є зниження температури та підвищена вологість.

Веніславський зазначив, що всі міни з відповідної партії були відкликані на завод-виробник, який взяв на себе зобов'язання найближчим часом поставити нові міни, які пройдуть ретельне додаткове обстеження.

Незважаючи на виявлені проблеми з однією партією мін, Веніславський наголосив, що в цілому системних проблем з боєприпасами немає. Він запевнив, що надалі буде приділено більше уваги перевірці якості мін, умов їхнього виробництва, зберігання та застосування.

Нагадаємо, в Україні у захисників, які перебувають на фронті, були виявлені неякісні міни. Наразі відкликається понад 100 тисяч одиниць.

Також повідомлялось, що Франція та Велика Британія обговорюють варіанти підтримки України у війні проти Росії. Зокрема, йдеться про відправлення військових.