Партию дефектных мин уже сняли с вооружения, а причины их самосрабатывания уже выяснили

120 мм снаряд для минометов. Иллюстративное фото: Укроборонпром

Межведомственная комиссия, созданная для расследования случаев нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин, определила основные причины инцидентов. Проблему нашли только у одной из партий.

Об этом в комментарии Суспільному заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Читайте также:

В чем причины дефектов снарядов

Он подтвердил выявление ряда случаев нештатного срабатывания мин, которые поставлялись определенными производителями для ВСУ.

По результатам работы комиссии, в которую вошли представители Министерства обороны, Министерства стратегических отраслей промышленности и представители сектора безопасности и обороны, было установлено, что главными факторами дефекта являются снижение температуры и повышенная влажность.

Вениславский отметил, что все мины из соответствующей партии были отозваны на завод-производитель, взявший на себя обязательство в ближайшее время поставить новые мины, которые пройдут тщательное дополнительное обследование.

Несмотря на выявленные проблемы с одной партией мин, Вениславский отметил, что в целом системных проблем с боеприпасами нет.

Напомним, в Украине у находящихся на фронте защитников были обнаружены некачественные мины.

Также сообщалось, что Франция и Великобритания обсуждают варианты поддержки Украины в войне против России.