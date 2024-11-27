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Минобороны выяснило в чем дефект 120 мм мин — что с ними не так

27 ноября 2024 04:36
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Партию дефектных мин уже сняли с вооружения, а причины их самосрабатывания уже выяснили
120 мм снаряд для минометов. Иллюстративное фото: Укроборонпром
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Межведомственная комиссия, созданная для расследования случаев нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин, определила основные причины инцидентов. Проблему нашли только у одной из партий.

Об этом в комментарии Суспільному заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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Он подтвердил выявление ряда случаев нештатного срабатывания мин, которые поставлялись определенными производителями для ВСУ.

По результатам работы комиссии, в которую вошли представители Министерства обороны, Министерства стратегических отраслей промышленности и представители сектора безопасности и обороны, было установлено, что главными факторами дефекта являются снижение температуры и повышенная влажность.

Вениславский отметил, что все мины из соответствующей партии были отозваны на завод-производитель, взявший на себя обязательство в ближайшее время поставить новые мины, которые пройдут тщательное дополнительное обследование.

Несмотря на выявленные проблемы с одной партией мин, Вениславский отметил, что в целом системных проблем с боеприпасами нет.

Напомним, в Украине у находящихся на фронте защитников были обнаружены некачественные мины.

Также сообщалось, что Франция и Великобритания обсуждают варианты поддержки Украины в войне против России.

война ВСУ боеприпасы мины война в Украине фронт

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