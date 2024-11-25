Понад 100 тисяч мін на фронті є неточними або функціонують не правильно

Журналіст Юрій Бутусов. Фото: скриншот з відео

В Україні у захисників, які перебувають на фронті, були виявлені неякісні міни. Наразі відкликається понад 100 тисяч одиниць.

Про це розповів журналіст Юрій Бутусов на Youtube-каналі.

Читайте також:

Неякісні міни на фронті

"Президент сказав, що 2,5 мільйони артилерійських та мінометних пострілів вироблені за планом 2024 року. Так от серед них близько 1 мільйона 900 тисяч мають бути саме мінометні постріли. Якість ми зараз бачимо, це диверсія", — сказав Бутусов.

Він зазначив, що вперше оприлюднив інформацію про ці міни 6 листопада, після чого розпочали проводити комісії, перевірки, службові розслідування й серйозну бюрократичну роботу. Деякі міни вилучили, але нових не дали, тому журналіст знову зробив показав відео з доказами неякісних боєприпасів.

"І зараз хочу казати про результат. Відкликається понад 100 тисяч мін. Лише у листопаді довелося вилучити міни у семи бригад, де сталися масові неспрацювання мін", — уточнив він.

За словами Бутусова, разом з цим не було жодних роз'яснень, що з такими мінами робити. Військові самостійно намагалися їх врятувати: осушувати порох тощо. Однак все одно міни демонструють свою неточність та ненадійність.

Нагадаємо, країни Міжнародної коаліції безпілотників виділять для підтримки ЗСУ 1,8 мільярда євро до кінця року.

Також видання Le Monde писало, що Франція та Велика Британія обговорюють варіанти підтримки України у війні проти Росії. Зокрема, йдеться про відправлення військових.