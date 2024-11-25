Более 100 тысяч мин на фронте неточные или функционируют неправильно

Журналист Юрий Бутусов. Фото: скриншот с видео

В Украине у защитников, которые находятся на фронте, были обнаружены некачественные мины. В настоящее время отзывается более 100 тысяч единиц.

Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов на YouTube-канале.

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Некачественные мины на фронте

"Президент сказал, что 2,5 миллиона артиллерийских и минометных выстрелов произведены по плану 2024 года. Так вот, среди них около 1 миллиона 900 тысяч должны быть именно минометные выстрелы. Качество мы сейчас видим, это диверсия", — сказал Бутусов.

Он отметил, что впервые обнародовал информацию об этих минах 6 ноября, после чего начали проводить комиссии, проверки, служебные расследования и серьезную бюрократическую работу. Некоторые мины изъяли, но новых не дали, поэтому журналист снова показал видео с доказательствами некачественных боеприпасов.

"И сейчас хочу говорить о результате. Откликается более 100 тысяч мин. Только в ноябре пришлось изъять мины у семи бригад, где произошли массовые несработки мин", — уточнил он.

По словам Бутусова, в то же время не было никаких разъяснений, что с такими минами делать. Военные самостоятельно пытались их спасти: осушать порох и т.д. Однако все равно мины показывают свою неточность и ненадежность.

Напомним, страны Международной коалиции беспилотников выделят для поддержки ВСУ 1,8 млрд евро до конца года.

Также издание Le Monde писало, что Франция и Великобритания обсуждают варианты поддержки Украины в войне против России. В частности, речь идет об отправке военных.