Причины некачественных снарядов заключались в некачественной упаковке и неисправности капсюлей

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин. Фото: Минстратегпром

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности сообщило об обнаружении трех случаев несоответствия качества мин для минометов, два из которых были обнародованы, а один рассмотрен в рабочем порядке. В общем, негативных отзывов об этих минах не было, кроме 260 батальона ТРО. 65 тысяч выпустили — 62,5 было использовано.

Об этом на пресс-конференции заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, сообщают Новости.LIVE.

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По словам Сметанина, одна из партий содержала 54 тысячи мин калибра 120 мм. Сейчас выясняются причины несоответствия и разрабатывают план замены бракованных изделий.

Главной проблемой, по словам министра, является незначительное отклонение диаметра мин от установленных норм. Кроме того, министр сообщил о случаях неисправности капсюлей воспламенения в некоторых минах. Эти капсюли были заменены на европейские аналоги.

Сметанин также признал случаи изменения свойств пороха из-за некачественной упаковки, что привело к его повышенной влажности. Для устранения этой проблемы была введена герметичная упаковка основного заряда с обязательной проверкой его водонепроницаемости.

По его словам, по состоянию на декабрь 2024 года предприятия Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности отгрузили военным 1400 замененных мин, которые прошли успешную проверку и признаны пригодными для использования. Изготовление дополнительных 32 тысяч мин для замены уже начато.

Напомним, генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос заявил, что на изготовление дефектных 120-мм мин было потрачено 43 млрд гривен. По его словам, их изъятие с фронта может привести к трагическим последствиям для бойцов ВСУ.

Также мы сообщали, что в Минобороны выяснили, в чем дефект бракованных мин.