Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Минстратегпром выяснил причину бракованных мин — в чем проблема arrow

Минстратегпром выяснил причину бракованных мин — в чем проблема

14 января 2025 01:24
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Причины некачественных снарядов заключались в некачественной упаковке и неисправности капсюлей
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин. Фото: Минстратегпром
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности сообщило об обнаружении трех случаев несоответствия качества мин для минометов, два из которых были обнародованы, а один рассмотрен в рабочем порядке. В общем, негативных отзывов об этих минах не было, кроме 260 батальона ТРО. 65 тысяч выпустили — 62,5 было использовано.

Об этом на пресс-конференции заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, сообщают Новости.LIVE.

Читайте также:

Какие проблемы обнаружили в снарядах

По словам Сметанина, одна из партий содержала 54 тысячи мин калибра 120 мм. Сейчас выясняются причины несоответствия и разрабатывают план замены бракованных изделий.

Главной проблемой, по словам министра, является незначительное отклонение диаметра мин от установленных норм. Кроме того, министр сообщил о случаях неисправности капсюлей воспламенения в некоторых минах. Эти капсюли были заменены на европейские аналоги.

Сметанин также признал случаи изменения свойств пороха из-за некачественной упаковки, что привело к его повышенной влажности. Для устранения этой проблемы была введена герметичная упаковка основного заряда с обязательной проверкой его водонепроницаемости.

По его словам, по состоянию на декабрь 2024 года предприятия Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности отгрузили военным 1400 замененных мин, которые прошли успешную проверку и признаны пригодными для использования. Изготовление дополнительных 32 тысяч мин для замены уже начато.

Напомним, генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос заявил, что на изготовление дефектных 120-мм мин было потрачено 43 млрд гривен. По его словам, их изъятие с фронта может привести к трагическим последствиям для бойцов ВСУ.

Также мы сообщали, что в Минобороны выяснили, в чем дефект бракованных мин.

оружие ВСУ армия Минстратегпром мины снаряды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:32 Военный бросил гранату во двор соседа — что решил суд

01:30 В Украине придется снизить мобилизационный возраст, — Белый дом

01:24 Минстратегпром выяснил причину бракованных мин — в чем проблема

Срочная новость

00:53 На правом берегу Киева слышны взрывы — подробности обстрела

00:30 Внесение данных ВВК — как быстро это должен сделать ТЦК

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

00:23 США стали сильнее за 4 года — Байден назвал, в чем именно

Срочная новость

00:23 РФ нанесла авиационный удар по Сумах — последствия атаки

13 января 2025

23:55 На Харьковщине военного объявили в СОЧ — на чьей стороне суд

23:46 РФ все еще вывозит украинское зерно — МИД угрожает покупателям

23:45 Известная певица выступит на инаугурации Дональда Трампа

01:32 Военный бросил гранату во двор соседа — что решил суд

01:30 В Украине придется снизить мобилизационный возраст, — Белый дом

01:24 Минстратегпром выяснил причину бракованных мин — в чем проблема

Срочная новость

00:53 На правом берегу Киева слышны взрывы — подробности обстрела

00:30 Внесение данных ВВК — как быстро это должен сделать ТЦК

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

00:23 США стали сильнее за 4 года — Байден назвал, в чем именно

Срочная новость

00:23 РФ нанесла авиационный удар по Сумах — последствия атаки

13 января 2025

23:55 На Харьковщине военного объявили в СОЧ — на чьей стороне суд

23:46 РФ все еще вывозит украинское зерно — МИД угрожает покупателям

23:45 Известная певица выступит на инаугурации Дональда Трампа

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

Text

21:20 Байден выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Text

19:06 Емец назвал условия для проведения выборов после войны

Text

17:50 Зеленский провел экстренное совещание с Сырским — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

Text

13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

Text

10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

Text

08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

12 января 2025
Text

20:59 Гончаренко назвал главную проблему мобилизации — и это не ТЦК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю