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Неякісні міни, які отримали ЗСУ, замінять безкоштовно

7 грудня 2024 03:07
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Сметанін заявив, що неякісні міни, які потравили в ЗСУ, замінять безкоштовно
Міни. Фото: Укроборонпром
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Цієї осені, яка вже пройшла, Збройні сили України отримали низку партій бракованих мінометних мін. Однак їх замінять безкоштовно.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

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"Обговорили сьогодні у Верховній Раді ситуацію щодо бракованих 120-мм мін. Станом на зараз, військовими зафіксовано 417 випадків нештатного спрацювання 120 мм мін. Це викладено у звітах, що надійшли від військових частин", — поінформував глава Мінстратегпрому.

Герман Сметанін уточнив, що з останніх партій, загальною кількістю 54 тисячі 120 мін, заміні підлягають близько 24 тисяч. Всі ці міни буде замінено безкоштовно.

Також він додав, що станом на зараз щодо цього інциденту відкрито 2 кримінальних провадження. Тривають слідчі дії та внутрішні перевірки.

"Всього оборонні підприємства України з початку 2024 року поставили до Сил оборони мільйони артилерійських та мінометних пострілів. Максимально швидкими темпами масштабуючи виробництво та впроваджуючи нові технології", — розповів посадовець.

Він резюмував, що як висновок з ситуації, яка сталася, на всіх виробництвах посилено контроль за якістю. Зокрема, як ввезеної продукції, так і виготовленої.

Нагадаємо, нещодавно генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос заявив, що на виготовлення дефектних 120-мм мін було витрачено 43 млрд гривень. За його словами, їх вилучення з фронту може призвести до трагічних наслідків для бійців ЗСУ.

Також ми повідомляли, що у Міноборони з'ясували, в чому дефект бракованих мін.

ЗСУ армія міни війна в Україні ситуація на фронті

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