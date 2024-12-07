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Некачественные мины, которые получили ВСУ, заменят бесплатно

7 декабря 2024 03:07
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Сметанин заявил, что некачественные мины, которые потравили в ВСУ, заменят бесплатно
Мины. Фото: Укроборонпром
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Этой осенью, которая уже прошла, Вооруженные силы Украины получили ряд партий бракованных минометных мин. Однако их заменят бесплатно.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин.

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"Обсудили сегодня в Верховной Раде ситуацию по бракованным 120-мм мин. По состоянию на сейчас, военными зафиксировано 417 случаев нештатного срабатывания 120 мм мин. Это изложено в отчетах, поступивших от воинских частей", — проинформировал глава Минстратегпрома.

Герман Сметанин уточнил, что из последних партий, общим количеством 54 тысяч 120 мин, замене подлежат около 24 тысяч. Все эти мины будут заменены бесплатно.

Также он добавил, что по состоянию на данный момент по этому инциденту открыто 2 уголовных производства. Продолжаются следственные действия и внутренние проверки.

"Всего оборонные предприятия Украины с начала 2024 года поставили в Силы обороны миллионы артиллерийских и минометных выстрелов. Максимально быстрыми темпами масштабируя производство и внедряя новые технологии" , — рассказал чиновник.

Он резюмировал, что в качестве вывода из сложившейся ситуации на всех производствах усилен контроль за качеством. В частности, как ввозимой продукции, так и изготовленной.

Напомним, недавно генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос заявил, что на изготовление дефектных 120-мм мин было израсходовано 43 млрд гривен. По его словам, их изъятие с фронта может привести к трагическим последствиям для бойцов ВСУ.

Также мы сообщали, что у Минобороны выяснили, в чем дефект бракованных мин.

ВСУ армия мины война в Украине ситуация на фронте

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