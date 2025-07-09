Вечірні вибухи в Запорізькій області 9 липня 2025 року — що відомо про обстріл

Вибух у нічному небі. Фото ілюстративне: кадр із відео

Вибухи прогриміли в Запорізькій області зараз, пізно ввечері в середу, 9 липня. У регіоні триває повітряна тривога.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв про загрозу застосування КАБів і ударних БпЛА.

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Що відомо про вибухи в Запорізькій області пізно ввечері 9 липня

Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 21:13, а в Запоріжжі — о 22:59. О 23:01 Федоров попередив про загрозу ударних безпілотників, о 23:04 — про ймовірність удару КАБів. О 23:10 він зазначив, що в Запорізькій області чутно вибухи.

Скриншот повідомлень Івана Федорова

ОНОВЛЕНО: Станом на 23:21 ударних БпЛА над Запоріжжям не фіксували.

Де ще оголосили повітряну тривогу ввечері 9 липня

Карта повітряних тривог станом на 23:19 9 липня

Станом на 23:19 повітряна тривога, крім Запорізької області, триває ще в 15 регіонах і двох районах. Червоні на карті повітряних тривог Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька області, а також Черкаський і Золотоніський райони Черкаської області.

Нагадаємо, удень 9 липня росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці Донецької області. Три людини загинули, ще одна — зазнала поранень.

Також ми повідомляли, що ввечері 9 липня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. У небезпеці через загрозу застосування ударних безпілотників опинилася більшість областей.