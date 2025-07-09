Повітряна тривога в Україні — які області атакує Росія

Робота ППО вночі. Фото ілюстративне: armyinform.com

У Києві та в більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Десятки безпілотників перебувають в повітряному просторі країни.

Про це повідомляють моніторингові канали та Повітряні Сили ЗСУ.

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Відомо, що наразі 60 безпілотників перебувають в повітряному просторі України.



У кількох регіонах зафіксовано загрозу ворожих безпілотників типу "Shahed". Зокрема:

Із Сумщини дрони рухаються у напрямках Шостки, Конотопа та Ромнів у бік Чернігівщини.

Із Чернігівської області — в напрямку Чернігова, Ніжина, Прилук, а також у бік Київщини та Білорусі.

Із Полтавської області — у напрямках Лубен (Черкащина) та Решетилівки.

Із Черкащини — у бік Золотоноші та Черкас.

Із Київщини — в напрямку Чорнобиля (Житомирщина) та Згурівки / Яготина.

Із Волині — в напрямку Львівщини.

Із Харківської області — у бік Полтави, Змієва та Балаклії.

Із Дніпропетровщини — у напрямках Синельникового району та Кіровоградської області.

Із Донеччини — в бік Дніпропетровщини.



Повітряна тривога в Україні станом на 22:26 9 липня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 9 липня, російські війська завдали удару по енергетичному сектору на Сумщині.

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