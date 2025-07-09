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Головна Армія Масштабна повітряна тривога по Україні — чим атакує РФ

Масштабна повітряна тривога по Україні — чим атакує РФ

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 22:36
Повітряна тривога в Україні — які області атакує Росія
Робота ППО вночі. Фото ілюстративне: armyinform.com

У Києві та в більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Десятки безпілотників перебувають в повітряному просторі країни.

Про це повідомляють моніторингові канали та Повітряні Сили ЗСУ.

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Відомо, що наразі 60 безпілотників перебувають в повітряному просторі України. 

У кількох регіонах зафіксовано загрозу ворожих безпілотників типу "Shahed". Зокрема:

  • Із Сумщини дрони рухаються у напрямках Шостки, Конотопа та Ромнів у бік Чернігівщини.
  • Із Чернігівської області — в напрямку Чернігова, Ніжина, Прилук, а також у бік Київщини та Білорусі.
  • Із Полтавської області — у напрямках Лубен (Черкащина) та Решетилівки.
  • Із Черкащини — у бік Золотоноші та Черкас.
  • Із Київщини — в напрямку Чорнобиля (Житомирщина) та Згурівки / Яготина.
  • Із Волині — в напрямку Львівщини.
  • Із Харківської області — у бік Полтави, Змієва та Балаклії.
  • Із Дніпропетровщини — у напрямках Синельникового району та Кіровоградської області.
  • Із Донеччини — в бік Дніпропетровщини.
     
Повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні станом на 22:26 9 липня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 9 липня, російські війська завдали удару по енергетичному сектору на Сумщині.

Також ми писали, що РФ дроном вдарила по будинку на Херсонщині, загинув малюк.

вибух обстріли повітряна тривога дрони війна в Україні атака
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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