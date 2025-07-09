Повітряна тривога в Україні — які області атакує Росія

Масштабна повітряна тривога по Україні — чим атакує РФ
Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 22:36
Робота ППО вночі. Фото ілюстративне: armyinform.com
У Києві та в більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Десятки безпілотників перебувають в повітряному просторі країни.
Про це повідомляють моніторингові канали та Повітряні Сили ЗСУ.
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Відомо, що наразі 60 безпілотників перебувають в повітряному просторі України.
У кількох регіонах зафіксовано загрозу ворожих безпілотників типу "Shahed". Зокрема:
- Із Сумщини дрони рухаються у напрямках Шостки, Конотопа та Ромнів у бік Чернігівщини.
- Із Чернігівської області — в напрямку Чернігова, Ніжина, Прилук, а також у бік Київщини та Білорусі.
- Із Полтавської області — у напрямках Лубен (Черкащина) та Решетилівки.
- Із Черкащини — у бік Золотоноші та Черкас.
- Із Київщини — в напрямку Чорнобиля (Житомирщина) та Згурівки / Яготина.
- Із Волині — в напрямку Львівщини.
- Із Харківської області — у бік Полтави, Змієва та Балаклії.
- Із Дніпропетровщини — у напрямках Синельникового району та Кіровоградської області.
- Із Донеччини — в бік Дніпропетровщини.
Нагадаємо, 9 липня, російські війська завдали удару по енергетичному сектору на Сумщині.
Також ми писали, що РФ дроном вдарила по будинку на Херсонщині, загинув малюк.
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