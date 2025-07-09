Воздушная тревога в Украине - какие области атакует Россия

Работа ПВО ночью. Фото иллюстративное: armyinform.com

В Киеве и в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Десятки беспилотников находятся в воздушном пространстве страны.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и Воздушные Силы ВСУ.

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Известно, что сейчас 60 беспилотников находятся в воздушном пространстве Украины.



В нескольких регионах зафиксирована угроза вражеских беспилотников типа "Shahed". В частности:

С Сумщины дроны движутся в направлениях Шостки, Конотопа и Ромнов в сторону Черниговщины.

Из Черниговской области — в направлении Чернигова, Нежина, Прилук, а также в сторону Киевской области и Беларуси.

Из Полтавской области — в направлениях Лубен (Черкасская область) и Решетиловки.

Из Черкасской области — в сторону Золотоноши и Черкасс.

Из Киевской области — в направлении Чернобыля (Житомирская область) и Згуровки / Яготина.

С Волыни — в направлении Львовщины.

Из Харьковской области — в сторону Полтавы, Змиева и Балаклеи.

Из Днепропетровской области — в направлениях Синельникового района и Кировоградской области.

Из Донецкой области — в сторону Днепропетровской области.

Воздушная тревога в Украине по состоянию на 22:26 9 июля. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 9 июля, российские войска нанесли удар по энергетическому сектору на Сумщине.

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