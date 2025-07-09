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Главная Армия Масштабная воздушная тревога по Украине — чем атакует РФ

Масштабная воздушная тревога по Украине — чем атакует РФ

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 22:36
Воздушная тревога в Украине - какие области атакует Россия
Работа ПВО ночью. Фото иллюстративное: armyinform.com

В Киеве и в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Десятки беспилотников находятся в воздушном пространстве страны.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и Воздушные Силы ВСУ.

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В каких областях сейчас воздушная тревога

Известно, что сейчас 60 беспилотников находятся в воздушном пространстве Украины.

В нескольких регионах зафиксирована угроза вражеских беспилотников типа "Shahed". В частности:

  • С Сумщины дроны движутся в направлениях Шостки, Конотопа и Ромнов в сторону Черниговщины.
  • Из Черниговской области — в направлении Чернигова, Нежина, Прилук, а также в сторону Киевской области и Беларуси.
  • Из Полтавской области — в направлениях Лубен (Черкасская область) и Решетиловки.
  • Из Черкасской области — в сторону Золотоноши и Черкасс.
  • Из Киевской области — в направлении Чернобыля (Житомирская область) и Згуровки / Яготина.
  • С Волыни — в направлении Львовщины.
  • Из Харьковской области — в сторону Полтавы, Змиева и Балаклеи.
  • Из Днепропетровской области — в направлениях Синельникового района и Кировоградской области.
  • Из Донецкой области — в сторону Днепропетровской области.
Повітряна тривога
Воздушная тревога в Украине по состоянию на 22:26 9 июля. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 9 июля, российские войска нанесли удар по энергетическому сектору на Сумщине.

Также мы писали, что РФ дроном ударила по дому на Херсонщине, погиб малыш.

взрыв обстрелы воздушная тревога дроны война в Украине атака
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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