Воздушная тревога в Украине - какие области атакует Россия

Масштабная воздушная тревога по Украине — чем атакует РФ
Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 22:36
Работа ПВО ночью. Фото иллюстративное: armyinform.com
В Киеве и в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Десятки беспилотников находятся в воздушном пространстве страны.
Об этом сообщают мониторинговые каналы и Воздушные Силы ВСУ.
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Известно, что сейчас 60 беспилотников находятся в воздушном пространстве Украины.
В нескольких регионах зафиксирована угроза вражеских беспилотников типа "Shahed". В частности:
- С Сумщины дроны движутся в направлениях Шостки, Конотопа и Ромнов в сторону Черниговщины.
- Из Черниговской области — в направлении Чернигова, Нежина, Прилук, а также в сторону Киевской области и Беларуси.
- Из Полтавской области — в направлениях Лубен (Черкасская область) и Решетиловки.
- Из Черкасской области — в сторону Золотоноши и Черкасс.
- Из Киевской области — в направлении Чернобыля (Житомирская область) и Згуровки / Яготина.
- С Волыни — в направлении Львовщины.
- Из Харьковской области — в сторону Полтавы, Змиева и Балаклеи.
- Из Днепропетровской области — в направлениях Синельникового района и Кировоградской области.
- Из Донецкой области — в сторону Днепропетровской области.
Напомним, 9 июля, российские войска нанесли удар по энергетическому сектору на Сумщине.
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