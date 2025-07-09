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Главная Армия В Запорожской области прогремели взрывы — что известно

В Запорожской области прогремели взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 23:19
Вечерние взрывы в Запорожской области 9 июля 2025 года — что известно об обстреле
Взрыв в ночном небе. Фото иллюстративное: кадр из видео

Взрывы прогремели в Запорожской области сейчас, поздно вечером в среду, 9 июля. В регионе продолжается воздушная тревога.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал об угрозе применения КАБов и ударных БпЛА.

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Что известно о взрывах в Запорожской области поздно вечером 9 июля

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 21:13, а в Запорожье — в 22:59. В 23:01 Федоров предупредил об угрозе ударных беспилотников, в 23:04 — о вероятности удара КАБов. В 23:10 он отметил, что в Запорожской области слышны взрывы.

Вечерняя атака на Запорожскую область 9 июля 2025 года
Скриншот сообщений Ивана Федорова

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 23:21 ударных БпЛА над Запорожьем не фиксировали.

Где еще объявили воздушную тревогу вечером 9 июля

Воздушная тревога поздно вечером 9 июля 2025 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 23:19 9 июля

По состоянию на 23:19 воздушная тревога, кроме Запорожской области, продолжается еще в 15 регионах и двух районах. Красные на карте воздушных тревог Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая области, а также Черкасский и Золотоношский районы Черкасской области.

Напомним, днем 9 июля россияне нанесли авиаудар по Константиновке Донецкой области. Три человека погибли, еще один — получил ранения.

Также мы сообщали, что вечером 9 июля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. В опасности из-за угрозы применения ударных беспилотников оказалось большинство областей.

взрыв Запорожская область обстрелы Иван Федоров война в Украине Запорожская ОВА
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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