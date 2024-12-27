Ліквідація трьох капітанів армії РФ у Запорізькій області — деталі від ГУР

Удар по капітанах армії Росії. Фото: скриншот з відео

У Запорізькій області ліквідували трьох капітанів російської армії. Відомо, що було завдано удар з HIMARS, також використали ударні безпілотники.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram у п'ятницю, 27 грудня.

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Ліквідація капітанів армії РФ

"Трьох офіцерів керівного складу російських окупаційних військ ліквідовано внаслідок успішної операції Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Сил безпілотних систем ЗСУ та оперативного угруповання військ "Таврія", — йдеться у повідомленні.

Ліквідація окупантів у Запорізькій області. Фото: ГУР

ГУР отримало дані про заплановану зустріч за участю офіцерів командування четвертої гвардійської військової бази російських окупаційних сил, які залучені до ведення війни проти України в Запорізькій області.

Після перевірки та підтвердження отриманої інформації розвідники розробили план, до реалізації якого долучилися підрозділи ОУВ "Таврія", СБС та тактична група "Тайфун" СБУ.

Після початку польової наради загарбників по скупченню офіцерів РФ та їх авто завдали удару з HIMARS. Після прибуття евакуації окупантів їх атакували ударні дрони українських Сил безпеки та оборони.

Удар по окупантах у Запорізькій області. Фото: ГУР

Загалом вдалося ліквідувати трьох офіцерів Росії:

командира першого батальйону 135-го мотострілецького полку РФ Нагорного Дмитра Олеговича;

заступника начальника штабу з розвідки, начальника розвідки 135-го мотострілецького полку Росії Крохмальова Григорія Олександровича;

командира зенітної батареї четвертої гвардійської військової бази РФ Фоміна Юрія Вікторовича.

Крім того, було знищено п'ять одиниць техніки.

Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, український військовий Кирило Сазонов повідомив, що втрати російських окупантів значно перевищують темпи їхнього набору.

Також ГУР перехопило розмову росіян, у якій вони обговорювали значні втрати серед окупантів.