ГУР перехопило розмову росіян про великі втрати окупантів у війні

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову росіян. У ній мешканець Бєлгородської області скаржиться на великі втрати окупантів у війні.

Перехоплену розмову ГУР опублікувало у п'ятницю, 27 грудня.

Читайте також:

Перехоплена розмова росіян

— Що там у вас, тихо? — запитує росіянин.

— Та уже напевно, так, майже тиждень. Минулого понеділка побабахали, і все, і тиша. Підозріла тиша, — відповідає інший.

— Дивлюся зранку в телефоні, в Telegram, сусіда Вані хоронили сьогодні, — каже співрозмовник.

— Багато хлопців гинуть. Понад 20 осіб уже напевно похоронили. Казав мені наш спільний знайомий один, казав 56 тисяч ще не впізнаних в Ростові. Там руку знайшли, там ногу знайшли, — наголошує росіянин.

Нагадаємо, у ніч проти 25 грудня ЗСУ завдали удару по позиціях російських окупантів у Курській області, зокрема по солдатах 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ.

Також воїни Головного управління розвідки ліквідували окупантів за допомогою дронів у Харківській області.