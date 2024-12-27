ГУР перехватило разговор россиян о больших потерях оккупантов в войне

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор россиян. В нем житель Белгородской области жалуется на большие потери оккупантов в войне.

Перехваченный разговор ГУР опубликовало в п'пятницу, 27 декабря.

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Перехваченный разговор россиян

— Что там у вас, тихо? — спрашивает россиянин.

— Да уже наверное, да, почти неделю. В прошлый понедельник побабахали, и все, и тишина. Подозрительная тишина, — отвечает другой.

— Смотрю утром в телефоне, в Telegram, соседа Вани хоронили сегодня, — говорит собеседник.

— Много ребят погибают. Более 20 человек уже наверняка похоронили. Говорил мне наш общий знакомый один, говорил 56 тысяч еще не опознанных в Ростове. Там руку нашли, там ногу нашли, — отмечает россиянин.

Напомним, в ночь на 25 декабря ВСУ нанесли удар по позициям российских оккупантов в Курской области, в частности по солдатам 810-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ.

Также воины Главного управления разведки ликвидировали оккупантов с помощью дронов в Харьковской области.