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В Запорожской области ликвидировали трех капитанов армии России

27 декабря 2024 11:07
Аркадий Пастула - Редактор
Ликвидация трех капитанов армии РФ в Запорожской области — детали от ГУР
Удар по капитанам армии России. Фото: скриншот из видео
Аркадий Пастула - Редактор

В Запорожской области ликвидировали трех капитанов российской армии. Известно, что был нанесен удар из HIMARS, также использовали ударные беспилотники.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram в пятницу, 27 декабря.

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Ликвидация капитанов армии РФ

"Три офицера руководящего состава российских оккупационных войск ликвидированы в результате успешной операции Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем ВСУ и оперативной группировки войск "Таврия", — говорится в сообщении.

На Запорожье уничтожили трех российских командиров
Ликвидация оккупантов в Запорожской области. Фото: ГУР

ГУР получило данные о запланированной встрече с участием офицеров командования четвертой гвардейской военной базы российских оккупационных сил, которые привлечены к ведению войны против Украины в Запорожской области.

После проверки и подтверждения полученной информации разведчики разработали план, к реализации которого присоединились подразделения ОУВ "Таврия", СБС и тактическая группа "Тайфун" СБУ.

После начала полевого совещания захватчиков по скоплению офицеров РФ и их авто нанесли удар из HIMARS. После прибытия эвакуации оккупантов их атаковали ударные дроны украинских Сил безопасности и обороны.

Удар по оккупантам в Запорожской области
Удар по оккупантам в Запорожской области. Фото: ГУР

В целом удалось ликвидировать трех офицеров России:

  • командира первого батальона 135-го мотострелкового полка РФ Нагорного Дмитрия Олеговича;
  • заместителя начальника штаба по разведке, начальника разведки 135-го мотострелкового полка России Крохмалева Григория Александровича;
  • командира зенитной батареи четвертой гвардейской военной базы РФ Фомина Юрия Викторовича.

Кроме того, было уничтожено пять единиц техники.

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Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, украинский военный Кирилл Сазонов сообщил, что потери российских оккупантов значительно превышают темпы их набора. 

Также ГУР перехватило разговор россиян, в котором они обсуждали значительные потери среди оккупантов.

россияне Украина Запорожская область оккупанты ГУР HIMARS

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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