Ликвидация трех капитанов армии РФ в Запорожской области — детали от ГУР

В Запорожской области ликвидировали трех капитанов армии России
В Запорожской области ликвидировали трех капитанов российской армии. Известно, что был нанесен удар из HIMARS, также использовали ударные беспилотники.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram в пятницу, 27 декабря.
Ликвидация капитанов армии РФ
"Три офицера руководящего состава российских оккупационных войск ликвидированы в результате успешной операции Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем ВСУ и оперативной группировки войск "Таврия", — говорится в сообщении.
ГУР получило данные о запланированной встрече с участием офицеров командования четвертой гвардейской военной базы российских оккупационных сил, которые привлечены к ведению войны против Украины в Запорожской области.
После проверки и подтверждения полученной информации разведчики разработали план, к реализации которого присоединились подразделения ОУВ "Таврия", СБС и тактическая группа "Тайфун" СБУ.
После начала полевого совещания захватчиков по скоплению офицеров РФ и их авто нанесли удар из HIMARS. После прибытия эвакуации оккупантов их атаковали ударные дроны украинских Сил безопасности и обороны.
В целом удалось ликвидировать трех офицеров России:
- командира первого батальона 135-го мотострелкового полка РФ Нагорного Дмитрия Олеговича;
- заместителя начальника штаба по разведке, начальника разведки 135-го мотострелкового полка России Крохмалева Григория Александровича;
- командира зенитной батареи четвертой гвардейской военной базы РФ Фомина Юрия Викторовича.
Кроме того, было уничтожено пять единиц техники.
Напомним, украинский военный Кирилл Сазонов сообщил, что потери российских оккупантов значительно превышают темпы их набора.
Также ГУР перехватило разговор россиян, в котором они обсуждали значительные потери среди оккупантов.
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