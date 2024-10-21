Обстріл Запоріжжя 21 жовтня — кількість загиблих зросла

У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу
21 жовтня 2024 18:39
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 21 жовтня. Фото: скриншот з відео
У Запоріжжі у понеділок, 21 жовтня, зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Ворог вбив трьох людей.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
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"Ворожий обстріл Запоріжжя забрав життя вже трьох людей", — розповів Федоров.
За його словами, у лікарні померла 44-річна жінка. Протягом декількох годин медики боролися за її життя.
Нагадаємо, 21 жовтня окупанти вдарили по Запоріжжю. Двох людей рятувальники дістали з-під завалів.
Також 21 жовтня вранці загарбники атакували Суми, спричинивши пошкодження цивільної інфраструктури.
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