Обстріл Запоріжжя 21 жовтня — кількість загиблих зросла

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 21 жовтня. Фото: скриншот з відео

У Запоріжжі у понеділок, 21 жовтня, зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Ворог вбив трьох людей.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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"Ворожий обстріл Запоріжжя забрав життя вже трьох людей", — розповів Федоров.

За його словами, у лікарні померла 44-річна жінка. Протягом декількох годин медики боролися за її життя.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 21 жовтня окупанти вдарили по Запоріжжю. Двох людей рятувальники дістали з-під завалів.

Також 21 жовтня вранці загарбники атакували Суми, спричинивши пошкодження цивільної інфраструктури.