Обстрел Запорожья 21 октября — количество погибших возросло

В Запорожье возросло количество погибших в результате российского обстрела
21 октября 2024 18:39
Последствия российского обстрела Запорожья 21 октября. Фото: скриншот с видео
В Запорожье в понедельник, 21 октября, возросло число погибших в результате российского обстрела. Враг убил трех человек.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
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"Вражеский обстрел Запорожья забрал жизни уже трех человек", — рассказал Федоров.
По его словам, в больнице умерла 44-летняя женщина. В течение нескольких часов медики боролись за ее жизнь.
Напомним, 21 октября оккупанты ударили по Запорожью. Двух человек спасатели достали из-под завалов.
Также 21 октября утром захватчики атаковали Сумы, вызвав повреждения гражданской инфраструктуры.
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