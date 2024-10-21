Обстрел Запорожья 21 октября — количество погибших возросло

Последствия российского обстрела Запорожья 21 октября. Фото: скриншот с видео

В Запорожье в понедельник, 21 октября, возросло число погибших в результате российского обстрела. Враг убил трех человек.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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"Вражеский обстрел Запорожья забрал жизни уже трех человек", — рассказал Федоров.

По его словам, в больнице умерла 44-летняя женщина. В течение нескольких часов медики боролись за ее жизнь.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, 21 октября оккупанты ударили по Запорожью. Двух человек спасатели достали из-под завалов.

Также 21 октября утром захватчики атаковали Сумы, вызвав повреждения гражданской инфраструктуры.