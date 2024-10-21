Обстріл Кривого Рогу 20 жовтня — фото наслідків

Ракетний удар по Кривому Розі — в ОВА показали фото наслідків
Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу пізно ввечері 20 жовтня, постраждали чотири людини. Серед них 12 річна дівчинка.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Наслідки удару по Кривому Рогу
Лисак розповів, що серед поранених 12-річна дитина. На щастя, її стан задовільний і вона лікуватиметься вдома. Крім того, також постраждали 22-річний хлопець та дві жінки віком 36 та 63 роки. Їм усім надали необхідну медичну допомогу.
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Наслідки удару по Кривому Розі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Наслідки удару по Кривому Розі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Наслідки удару по Кривому Розі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Наслідки удару по Кривому Розі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Наслідки удару по Кривому Розі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Внаслідок російської атаки пошкоджені готель, п'ять багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, два магазини та 14 автівок.
Водночас цієї ночі ворог також бив по Нікопольщині з важкої артилерії. Під ударом опинився Марганець. Обійшлося без жертв.
Що передувало
Нагадаємо, пізно ввечері, близько 23:00 20 жовтня у Кривому Розі пролунали сильні вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару.
Незадовго в ОВА заявили, що ворог вдарив по місту балістичною ракетою. Під вогнем окупантів опинилась цивільна інфраструктура та люди.
Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок атаки окупантів є поранені.
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