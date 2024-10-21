Обстрел Кривого Рога 20 октября — фото последствий

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате ракетного удара по Кривому Рогу поздно вечером 20 октября, пострадали четыре человека. Среди них 12-летняя девочка.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Последствия удара по Кривому Рогу

Лысак рассказал, что среди раненых 12-летний ребенок. К счастью, ее состояние удовлетворительное и она будет лечиться дома. Кроме того, пострадали 22-летний парень и две женщины в возрасте 36 и 63 года. Им всем оказали необходимую медицинскую помощь.

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 1/5 ​ 5

В результате российской атаки повреждены гостиница, пять многоэтажек, объект культуры, банк, два магазина и 14 автомобилей.

В то же время этой ночью враг также бил по Никопольщине из тяжелой артиллерии. Под ударом оказался Марганец. Обошлось без жертв.

Скриншот сообщения Сергея Лысака

Что предшествовало

Напомним, поздно вечером, около 23:00 20 октября в Кривом Роге раздались сильные взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара.

Незадолго в ОВА заявили, что враг ударил по городу баллистической ракетой. Под огнем оккупантов оказалась гражданская инфраструктура и люди.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в результате атаки оккупантов есть раненые.