Обстрел Кривого Рога 20 октября — фото последствий

Ракетный удар по Кривому Рогу — в ОВА показали фото последствий
В результате ракетного удара по Кривому Рогу поздно вечером 20 октября, пострадали четыре человека. Среди них 12-летняя девочка.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Последствия удара по Кривому Рогу
Лысак рассказал, что среди раненых 12-летний ребенок. К счастью, ее состояние удовлетворительное и она будет лечиться дома. Кроме того, пострадали 22-летний парень и две женщины в возрасте 36 и 63 года. Им всем оказали необходимую медицинскую помощь.
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Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
В результате российской атаки повреждены гостиница, пять многоэтажек, объект культуры, банк, два магазина и 14 автомобилей.
В то же время этой ночью враг также бил по Никопольщине из тяжелой артиллерии. Под ударом оказался Марганец. Обошлось без жертв.
Что предшествовало
Напомним, поздно вечером, около 23:00 20 октября в Кривом Роге раздались сильные взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара.
Незадолго в ОВА заявили, что враг ударил по городу баллистической ракетой. Под огнем оккупантов оказалась гражданская инфраструктура и люди.
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в результате атаки оккупантов есть раненые.
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