Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У Кривому Розі прогримів вибух — що відомо про ракетний удар arrow

У Кривому Розі прогримів вибух — що відомо про ракетний удар

20 жовтня 2024 23:08
Чекарьова Марія - редактор
Вечірній вибух у Кривому Розі 20 жовтня — що відомо про обстріл
Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: barrons.com
Чекарьова Марія - редактор

Вибух пролунав у Кривому Розі Дніпропетровської області зараз, пізно ввечері в неділю, 20 жовтня. У Дніпропетровській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу балістичного удару.

Читайте також:

Що відомо про вибух у Кривому Розі ввечері 20 жовтня

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 23:01. У Повітряних Силах ЗС України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку та швидкісну ціль, що летить через Херсонську область курсом на Кривий Ріг.

Вечірня балістична атака 20 жовтня
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Станом на 23:08 20 жовтня повітряна тривога, крім Дніпропетровської області, триває ще у 12 областях. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Харківська, Сумська й Полтавська області.

Повітряна тривога пізно ввечері 20 жовтня
Карта повітряних тривог станом на 23:08 20 жовтня

Нагадаємо, ввечері 20 жовтня пролунав вибух в Одесі. Перед цим Повітряні Сили ЗС України зазначали, що в напрямку Одеської області летить швидкісна ціль.

Також ми повідомляли, що в неділю, 20 жовтня, росіяни атакували енергетичний об'єкт у Сумській області. Унаслідок обстрілу без світла залишилися десятки тисяч споживачів.

вибух Дніпропетровська область обстріли ракета повітряна тривога Кривий Ріг

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:44 Джерело повідомило, що Шахтар продовжив контракт з Криськівим

Термінова новина

23:35 Ракетна атака на Кривий Ріг — в ОВА повідомили подробиці обстрілу

Термінова новина

23:34 На Київщині лунають вибухи — повідомляють про атаку "шахедів"

23:12 Росія атакувала Харків КАБами — кількість постраждалих зросла

23:09 Зурабішвілі зробила заяву щодо спільного майбутнього Грузії та України

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

23:08 У Кривому Розі прогримів вибух — що відомо про ракетний удар

23:06 Трансферна вартість Маліновського продовжує бити особисті антирекорди

22:52 У Харкові зросла кількість постраждалих — подробиці від мера

22:39 Сирський опублікував кадри знищення російської техніки на фронті — відео

22:39 Генпрокурор назвав реальне число прокурорів з інвалідністю на Хмельниччині

23:44 Джерело повідомило, що Шахтар продовжив контракт з Криськівим

Термінова новина

23:35 Ракетна атака на Кривий Ріг — в ОВА повідомили подробиці обстрілу

Термінова новина

23:34 На Київщині лунають вибухи — повідомляють про атаку "шахедів"

23:12 Росія атакувала Харків КАБами — кількість постраждалих зросла

23:09 Зурабішвілі зробила заяву щодо спільного майбутнього Грузії та України

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

23:08 У Кривому Розі прогримів вибух — що відомо про ракетний удар

23:06 Трансферна вартість Маліновського продовжує бити особисті антирекорди

22:52 У Харкові зросла кількість постраждалих — подробиці від мера

22:39 Сирський опублікував кадри знищення російської техніки на фронті — відео

22:39 Генпрокурор назвав реальне число прокурорів з інвалідністю на Хмельниччині

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Text

21:54 Кривонос відповів, чи має Україна спроможності для відновлення ядерного потенціалу

19 жовтня 2024
Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку