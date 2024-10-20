Вечірній вибух у Кривому Розі 20 жовтня — що відомо про обстріл

Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: barrons.com

Вибух пролунав у Кривому Розі Дніпропетровської області зараз, пізно ввечері в неділю, 20 жовтня. У Дніпропетровській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу балістичного удару.

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Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 23:01. У Повітряних Силах ЗС України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку та швидкісну ціль, що летить через Херсонську область курсом на Кривий Ріг.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Станом на 23:08 20 жовтня повітряна тривога, крім Дніпропетровської області, триває ще у 12 областях. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Харківська, Сумська й Полтавська області.

Карта повітряних тривог станом на 23:08 20 жовтня

Нагадаємо, ввечері 20 жовтня пролунав вибух в Одесі. Перед цим Повітряні Сили ЗС України зазначали, що в напрямку Одеської області летить швидкісна ціль.

Також ми повідомляли, що в неділю, 20 жовтня, росіяни атакували енергетичний об'єкт у Сумській області. Унаслідок обстрілу без світла залишилися десятки тисяч споживачів.