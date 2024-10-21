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У Кривому Розі зросла кількість постраждалих від ракетного удару, — Вілкул

21 жовтня 2024 01:55
Чекарьова Марія - редактор
У Кривому Розі вже відомо про трьох постраждалих унаслідок ракетного удару ввечері 20 жовтня
Ракета в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com
Чекарьова Марія - редактор

Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області пізно ввечері в неділю, 20 жовтня, постраждали троє людей. Двох потерпілих госпіталізували. Потерпілі у стані середньої важкості. Їх життю нічого не загрожує.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Скриншот повідомлення Олександра Вілкула

Що відомо про обстріл Кривого Рогу ввечері 20 жовтня

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області ввечері 20 жовтня оголосили о 23:01. Військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку та швидкісну ціль, що летить через Херсонську область курсом на Кривий Ріг. Після цього попередження в місті прогримів вибух.

Як повідомили начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, унаслідок обстрілу зазнали пошкоджень будинки та об'єкти бізнесу, цивільна інфраструктура. Станом на 00:02 21 жовтня було відомо про одного постраждалого.

Нагадаємо, уночі в понеділок, 21 жовтня, оголосили повітряну тривогу в Києві. Причиною стала загроза застосування ударних БпЛА.

Невдовзі після оголошення тривоги у столиці почали лунати вибухи. В ОВА зазначили, що ППО працює по ворожих безпілотниках.

Дніпропетровська область ракетний удар обстріли балістична атака Кривий Ріг

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