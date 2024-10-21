В Кривом Роге уже известно о трех пострадавших в результате ракетного удара вечером 20 октября

Ракета в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com

В результате ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровской области поздно вечером в воскресенье, 20 октября, пострадали три человека. Двух пострадавших госпитализировали. Потерпевшие в состоянии средней тяжести. Их жизни ничего не угрожает.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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Скриншот сообщения Александра Вилкула

Что известно об обстреле Кривого Рога вечером 20 октября

Воздушную тревогу в Днепропетровской области вечером 20 октября объявили в 23:01. Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления и скоростной цели, летящей через Херсонскую область курсом на Кривой Рог. После этого предупреждения в городе прогремел взрыв.

Как сообщили начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, в результате обстрела получили повреждения дома и объекты бизнеса, гражданская инфраструктура. По состоянию на 00:02 21 октября было известно об одном пострадавшем.

Напомним, ночью в понедельник, 21 октября, объявили воздушную тревогу в Киеве. Причиной стала угроза применения ударных БпЛА.

Вскоре после объявления тревоги в столице раздались взрывы. В ОВА отметили, что ПВО работает по вражеским беспилотникам.