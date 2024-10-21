Обстріли Сум 21 жовтня — РФ вдарила по житлових будинках

Рятувальники на місці удару. Архівне фото: ДСНС

Російська окупаційна армія зранку 21 жовтня вдарили авіаційними бомбами та ударними дронами по Сумах. Загарбники атакували цивільну інфраструктуру.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

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Удар по Сумах 21 жовтня

"Сьогодні зранку ворог здійснив масований авіаційний удар по місту Суми. Також росіяни спрямували БпЛА на житловий сектор і об'єкти критичної інфраструктури обласного центру", — йдеться у повідомленні.

Наразі наслідки ворожої атаки уточнюються. Проте на місці розпочали аварійно-рятувальні роботи.

Скриншот допису Сумської ОВА

Водночас в ОВА звернулись до місцевих мешканців, чиє житло постраждало внаслідок атаки ворожих БпЛА на місто вранці 21 жовтня. З 13:00 до 17:00 жителі Пришибської площі зможуть звернутись до мобільного штабу, який працюватиме на місці події.

Попередньо обов'язково треба звернутись до поліції за номером 102 аби зафіксувати факт пошкодження майна.

Телефон штабу: (066)5437677.

Скриншот допису Сумської ОВА

Нагадаємо, з вечора 20 жовтня до ранку 21 жовтня росіяни випустили по Україні 119 повітряних цілей. Більшість з них збила ППО.

Під ворожими ударами опинилось Запоріжжя, Київ, Кривий Ріг, а також Харківська та Одеська області.