Обстрелы Сум 21 октября — РФ ударила по жилым домам

Спасатели на месте удара. Архивное фото: ГСЧС

Российская оккупационная армия утром 21 октября ударила авиационными бомбами и ударными дронами по Сумам. Захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

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Удар по Сумам 21 октября

"Сегодня утром враг нанес массированный авиационный удар по городу Сумы. Также россияне направили БпЛА на жилищный сектор и объекты критической инфраструктуры областного центра", — говорится в сообщении.

Последствия вражеской атаки уточняются. Однако на месте приступили к аварийно-спасательным работам.

Скриншот сообщения Сумской ОВА

В то же время в ОВА обратились к местным жителям, чье жилье пострадало в результате атаки вражеских БпЛА на город утром 21 октября. С 13:00 до 17:00 жители Пришибской площади смогут обратиться в мобильный штаб, который будет работать на месте происшествия.

Предварительно обязательно следует обратиться в полицию по номеру 102, чтобы зафиксировать факт повреждения имущества.

Телефон штаба: (066)5437677.

Скриншот сообщения Сумской ОВА

Напомним, с вечера 20 октября до утра 21 октября россияне выпустили по Украине 119 воздушных целей. Большинство из них сбила ПВО.

Под вражескими ударами оказались Запорожье, Киев, Кривой Рог, а также Харьковская и Одесская области.