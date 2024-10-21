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РФ випустила сотні дронів та ракети — скільки цілей вночі збила ППО

21 жовтня 2024 10:42
Карина Приходько - Редактор
Нічна атака на Україну — скільки ворожих цілей збила ППО
Мобільні групи ППО. Фото: 126 бригада ТрО
Карина Приходько - Редактор

Російська окупаційна армія вночі 21 жовтня випустила по Україні 119 повітряних цілей, серед яких ударні дрони та ракети різних типів. Внаслідок цього є кілька влучань по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Результати роботи ППО

У відомстві розповіли, що з 20:00 20 жовтня до ранку 21 жовтня окупанти випустили по Україні 119 повітряних цілей, зокрема:

  • одну балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);
  • одну керовану авіаційну ракету Х-35 (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);
  • одну керовану авіаційну ракету Х-31П (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);
  • 116 БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ). 

"На цей час є підтвердження про збиття 59 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях", — йдеться у повідомленні.

обстріли України 21 жовтня
Результати роботи ППО вночі 21 жовтня. Фото: t.me/kpszsu

Крім того, 45 російських безпілотників — локаційно втрачено і ще близько десяти перебувають в повітряному просторі України. Є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

атака на Україну 21 жовтня
Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, цієї ночі окупанти вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу. Внаслідок атаки постраждало четверо людей, серед них є дитина. 

Крім того, вибухи лунали у Києві та області, куди ворог спрямував "шахеди". Відомо, що постраждала одна людина, а у Солом'янському районі столицы була зафіксована пожежа.

Також вночі загарбники атакували Сумську, Харківську та Одеську області. 

Повітряні Сили ЗСУ ППО обстріли ракети війна в Україні дрони

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