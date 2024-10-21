Нічна атака на Україну — скільки ворожих цілей збила ППО

Мобільні групи ППО. Фото: 126 бригада ТрО

Російська окупаційна армія вночі 21 жовтня випустила по Україні 119 повітряних цілей, серед яких ударні дрони та ракети різних типів. Внаслідок цього є кілька влучань по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Результати роботи ППО

У відомстві розповіли, що з 20:00 20 жовтня до ранку 21 жовтня окупанти випустили по Україні 119 повітряних цілей, зокрема:

одну балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);

одну керовану авіаційну ракету Х-35 (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);

одну керовану авіаційну ракету Х-31П (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);

116 БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ).

"На цей час є підтвердження про збиття 59 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО вночі 21 жовтня. Фото: t.me/kpszsu

Крім того, 45 російських безпілотників — локаційно втрачено і ще близько десяти перебувають в повітряному просторі України. Є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, цієї ночі окупанти вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу. Внаслідок атаки постраждало четверо людей, серед них є дитина.

Крім того, вибухи лунали у Києві та області, куди ворог спрямував "шахеди". Відомо, що постраждала одна людина, а у Солом'янському районі столицы була зафіксована пожежа.

Також вночі загарбники атакували Сумську, Харківську та Одеську області.