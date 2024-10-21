Ночная атака на Украину — сколько вражеских целей сбила ПВО

Мобильные группы ПВО. Фото: 126 бригада ТрО

Российская оккупационная армия в ночь на 21 октября выпустила по Украине 119 воздушных целей, среди которых ударные дроны и ракеты разных типов. В результате есть несколько попаданий по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Результаты работы ПВО

В ведомстве рассказали, что с 20:00 20 октября до утра 21 октября оккупанты выпустили по Украине 119 воздушных целей, в частности:

одну баллистическую ракету Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма);

одну управляемую авиационную ракету Х-35 (из воздушного пространства в акватории Черного моря);

одну управляемую авиационную ракету Х-31П (из воздушного пространства в акватории Черного моря);

116 БпЛА (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ).

"В настоящее время есть подтверждение о сбитии 59 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО в ночь на 21 октября. Фото: t.me/kpszsu

Кроме того, 45 российских беспилотников — локационно потеряно и еще около десяти находятся в воздушном пространстве Украины. Есть несколько попаданий БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, этой ночью оккупанты ударили баллистической ракетой по Кривому Рогу. В результате атаки пострадали четыре человека, среди них есть ребенок.

Кроме того, взрывы раздавались в Киеве и области, куда враг направил "шахеды". Известно, что пострадал один человек, а в Соломенском районе столицы был зафиксирован пожар.

Также ночью захватчики атаковали Сумскую, Харьковскую и Одесскую области.