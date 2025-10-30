Удар по Запоріжжю 30 жовтня — кількість поранених зросла

У Запоріжжі зросла кількість поранених — під завалами є люди
Внаслідок удару російських окупантів по Запоріжжю 30 жовтня кількість поранених знову зросла. Крім того, під завалами є люди.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Наслідки удару по Запоріжжю 30 жовтня
Федоров розповів, що станом на зараз через атаку РФ на Запоріжжя постраждали вже 15 людей. Серед них є діти віком від 3 до 6 років. Люди отримали реакцію на стрес, рвані рани, контузії, забої та переломи. Їм усім надають допомогу лікарі.
Крім того, рятувальники підтвердили інформацію, що під завалами перебуває одна людина. Рятувальна операція біля зруйнованого гуртожитку триває.
Нагадаємо, зранку 30 жовтня росіяни атакували Бурштин в Івано-Франківській області. За 40 хвилин в місті було чутно понад 60 вибухів.
Водночас у Львівській області внаслідок нічних обстрілів трапилася пожежа на Добротворській ТЕС. Є пошкодження об’єктів критичної енергетичної інфраструктури.
Загалом, цієї ночі Росія цілила на захід України і спрямовувала удари по енергетичній та газовій інфраструктурі. Ворог бив різними типами ракет та дронами.
