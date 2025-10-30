Удар по Запоріжжю 30 жовтня — кількість поранених зросла

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок удару російських окупантів по Запоріжжю 30 жовтня кількість поранених знову зросла. Крім того, під завалами є люди.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Наслідки удару по Запоріжжю 30 жовтня

Федоров розповів, що станом на зараз через атаку РФ на Запоріжжя постраждали вже 15 людей. Серед них є діти віком від 3 до 6 років. Люди отримали реакцію на стрес, рвані рани, контузії, забої та переломи. Їм усім надають допомогу лікарі.

Пошкодження внаслідок обстрілів. Фото: Запорізька ОВА

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Руйнування гуртожитку після атаки РФ. Фото: Запорізька ОВА

Рятувальники розбирають завали після обстрілів. Фото: Запорізька ОВА

Пошкоджена будівля після обстрілів РФ. Фото: Запорізька ОВА

Крім того, рятувальники підтвердили інформацію, що під завалами перебуває одна людина. Рятувальна операція біля зруйнованого гуртожитку триває.

Нагадаємо, зранку 30 жовтня росіяни атакували Бурштин в Івано-Франківській області. За 40 хвилин в місті було чутно понад 60 вибухів.

Водночас у Львівській області внаслідок нічних обстрілів трапилася пожежа на Добротворській ТЕС. Є пошкодження об’єктів критичної енергетичної інфраструктури.

Загалом, цієї ночі Росія цілила на захід України і спрямовувала удари по енергетичній та газовій інфраструктурі. Ворог бив різними типами ракет та дронами.