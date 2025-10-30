Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ вдарила по будинках у Запоріжжі — серед постраждалих є діти

РФ вдарила по будинках у Запоріжжі — серед постраждалих є діти

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 07:20
Оновлено: 07:20
Удар по Запоріжжю 30 жовтня — серед постраждалих є діти
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська вранці 29 жовтня завдали комбінованого удару по житлових будинках у Запоріжжі. Внаслідок цього є поранені, серед яких — діти.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Обстріл Запоріжжя 30 жовтня

Федоров розповів, що станом на зараз кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 11. Серед поранених шестеро дітей — троє дівчаток та троє хлопчиків. Дітям від 3 до 6 років. Усі отримують необхідну медичну допомогу.

Удар по Запоріжжю 30 жовтня
Медики на місці удару в Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА
Новини Запоріжжя 30 жовтня
Пошкоджені будинки після атаки РФ. Фото: Запорізька ОВА
РФ атакувала Запоріжжя 30 жовтня
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА
Обстріл Запоріжжя 30 жовтня
Люди, які постраждали після обстрілу. Фото: Запорізька ОВА
РФ атакувала Запоріжжя дронами і ракетами 30 жовтня
Рятувальники евакуювали людей. Фото: Запорізька ОВА

Відомо, що окупанти били по Запоріжжю дронами та ракетами. Внаслідок цього пошкоджені п'ять багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Також зруйнований гуртожиток, та понівечені об'єкти інфраструктури. Попередньо, під завалами може перебувати одна людина.

Наразі екстрені служби вже ліквідовують наслідки атаки та допомагають мешканцям, які постраждали від ворожих обстрілів.

Нагадаємо, 29 жовтня армія РФ вдарила по дитячій лікарні у Херсоні. Поранення отримали медичний персонал, діти та їхні батьки.

На атаку відреагував Володимир Зеленський. Він заявив, що Росія навіть не соромиться, що розглядає такі об’єкти як мішень. 

діти Запоріжжя обстріли війна в Україні поранення
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації