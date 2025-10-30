Удар по Запоріжжю 30 жовтня — серед постраждалих є діти

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська вранці 29 жовтня завдали комбінованого удару по житлових будинках у Запоріжжі. Внаслідок цього є поранені, серед яких — діти.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Обстріл Запоріжжя 30 жовтня

Федоров розповів, що станом на зараз кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 11. Серед поранених шестеро дітей — троє дівчаток та троє хлопчиків. Дітям від 3 до 6 років. Усі отримують необхідну медичну допомогу.

Медики на місці удару в Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Пошкоджені будинки після атаки РФ. Фото: Запорізька ОВА

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Люди, які постраждали після обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Рятувальники евакуювали людей. Фото: Запорізька ОВА

Відомо, що окупанти били по Запоріжжю дронами та ракетами. Внаслідок цього пошкоджені п'ять багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Також зруйнований гуртожиток, та понівечені об'єкти інфраструктури. Попередньо, під завалами може перебувати одна людина.

Наразі екстрені служби вже ліквідовують наслідки атаки та допомагають мешканцям, які постраждали від ворожих обстрілів.

Нагадаємо, 29 жовтня армія РФ вдарила по дитячій лікарні у Херсоні. Поранення отримали медичний персонал, діти та їхні батьки.

На атаку відреагував Володимир Зеленський. Він заявив, що Росія навіть не соромиться, що розглядає такі об’єкти як мішень.