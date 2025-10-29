Удар по дитячій лікарні у Херсоні 29 жовтня — реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Російські війська вранці 29 жовтня вдарили по дитячій лікарні у Херсоні, внаслідок чого є поранені серед дітей та персоналу. Росія знала, куди б'є і навіть не соромиться, що розглядає такі об’єкти як мішень.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

