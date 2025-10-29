Відео
Відео

Удар по дитячій лікарні у Херсоні — з'явилася реакція Зеленського

Удар по дитячій лікарні у Херсоні — з'явилася реакція Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 15:05
Оновлено: 15:08
Удар по дитячій лікарні у Херсоні 29 жовтня — реакція Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Російські війська вранці 29 жовтня вдарили по дитячій лікарні у Херсоні, внаслідок чого є поранені серед дітей та персоналу. Росія знала, куди б'є і навіть не соромиться, що розглядає такі об’єкти як мішень. 

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram. 

Читайте також:

Доповнюється...

Володимир Зеленський діти Херсон обстріли війна в Україні лікарня
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
