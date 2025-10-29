Удар по детской больнице в Херсоне 29 октября — реакция Зеленского

Удар по детской больнице в Херсоне — появилась реакция Зеленского
Российские войска утром 29 октября ударили по детской больнице в Херсоне, в результате чего есть раненые среди детей и персонала. Россия знала, куда бьет и даже не стесняется, что рассматривает такие объекты как мишень.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Реакция Зеленского на удар по больнице в Херсоне
"Сегодня утром российская армия ударила по детской больнице в Херсоне. Они не могли не знать, куда бьют. Это сознательный российский удар именно по детям, именно по медицинскому персоналу, именно по базовым гарантиям жизни в громаде", — сказал Зеленский.
По его словам, больница значительно повреждена и есть пострадавшие среди персонала и детей, которые лечились. Самому младшему раненому ребенку восемь лет, был ранен и сам мальчик, и его мама с братом. Известно, что на момент удара около сотни человек были в больнице. Президент подчеркнула, что Россия даже не стесняется, что рассматривает такие объекты как мишень.
"Сейчас Россия — крупнейшая террористическая организация в мире, которая не просто затягивает эту свою террористическую войну, но и старается сделать все, чтобы не сработала ни одна возможность закончить войну. Россия сознательно подрывает каждое содержательное дипломатическое усилие, дискредитирует тех, кто помогает в защите жизни, пытается создавать новые источники дестабилизации в Европе, чтобы усложнить европейцам возможности помогать Украине", — подчеркнул глава государства.
Зеленский добавил, что в этом году много американских усилий для окончания войны, но россияне только увеличивают наглость и масштаб ударов. По его словам, Россию не убеждает ничто, кроме давления и силы и санкции против нефтяных компаний РФ — это правильный шаг США.
Украинский лидер убежден, что именно такие шаги нужны и в дальнейшем, чтобы сбить российскую наглость, лишить их возможности затягивать войну и создать у Москвы реальный мотив, чтобы эту войну завершить. Он заявил, что с террористами надо обращаться только так, как они заслуживают, — силой и справедливо.
Напомним, ранее Александр Прокудин назвал масштабы обстрелов Херсонской области. Россияне атакуют не только военные цели и еженедельно запускают тысячи дронов на регион.
Также мы писали, что 26 октября оккупанты ударили дроном по маршрутке на Сумщине. В результате удара пострадали люди.
