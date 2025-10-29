Видео
Главная Армия Удар по детской больнице в Херсоне — появилась реакция Зеленского

Удар по детской больнице в Херсоне — появилась реакция Зеленского

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 15:05
обновлено: 15:26
Удар по детской больнице в Херсоне 29 октября — реакция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Российские войска утром 29 октября ударили по детской больнице в Херсоне, в результате чего есть раненые среди детей и персонала. Россия знала, куда бьет и даже не стесняется, что рассматривает такие объекты как мишень.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Читайте также:

Реакция Зеленского на удар по больнице в Херсоне

"Сегодня утром российская армия ударила по детской больнице в Херсоне. Они не могли не знать, куда бьют. Это сознательный российский удар именно по детям, именно по медицинскому персоналу, именно по базовым гарантиям жизни в громаде", — сказал Зеленский.

По его словам, больница значительно повреждена и есть пострадавшие среди персонала и детей, которые лечились. Самому младшему раненому ребенку восемь лет, был ранен и сам мальчик, и его мама с братом. Известно, что на момент удара около сотни человек были в больнице. Президент подчеркнула, что Россия даже не стесняется, что рассматривает такие объекты как мишень.

Росіяни обстріляли дитячу лікарню у Херсоні
Поврежденная больница в Херсоне после обстрела. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Атака на дитячу лікарню у Херсоні 29 жовтня
Последствия удара по больнице в Херсоне. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Дитяча лікарня у Херсоні
Удар РФ по детской больнице в Херсоне. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обстріл лікарні у Херсоні 29 жовтня
Последствия удара по детской больнице в Херсоне. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Удар по дитячій лікарні у Херсоні 29 жовтня
Поврежденная детская больница в Херсоне после обстрела. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Сейчас Россия — крупнейшая террористическая организация в мире, которая не просто затягивает эту свою террористическую войну, но и старается сделать все, чтобы не сработала ни одна возможность закончить войну. Россия сознательно подрывает каждое содержательное дипломатическое усилие, дискредитирует тех, кто помогает в защите жизни, пытается создавать новые источники дестабилизации в Европе, чтобы усложнить европейцам возможности помогать Украине", — подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что в этом году много американских усилий для окончания войны, но россияне только увеличивают наглость и масштаб ударов. По его словам, Россию не убеждает ничто, кроме давления и силы и санкции против нефтяных компаний РФ — это правильный шаг США.

Украинский лидер убежден, что именно такие шаги нужны и в дальнейшем, чтобы сбить российскую наглость, лишить их возможности затягивать войну и создать у Москвы реальный мотив, чтобы эту войну завершить. Он заявил, что с террористами надо обращаться только так, как они заслуживают, — силой и справедливо.

Напомним, ранее Александр Прокудин назвал масштабы обстрелов Херсонской области. Россияне атакуют не только военные цели и еженедельно запускают тысячи дронов на регион.

Также мы писали, что 26 октября оккупанты ударили дроном по маршрутке на Сумщине. В результате удара пострадали люди.

Владимир Зеленский дети Херсон обстрелы война в Украине больница
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
