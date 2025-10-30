Удар по Запорожью 30 октября — среди пострадавших есть дети

РФ ударила по домам в Запорожье — среди пострадавших есть дети
Российские войска утром 29 октября нанесли комбинированный удар по жилым домам в Запорожье. В результате этого есть раненые, среди которых — дети.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.
Обстрел Запорожья 30 октября
Федоров рассказал, что по состоянию на сейчас количество пострадавших в Запорожье возросло до 11. Среди раненых шестеро детей — трое девочек и трое мальчиков. Детям от 3 до 6 лет. Все получают необходимую медицинскую помощь.
Известно, что оккупанты били по Запорожью дронами и ракетами. В результате этого повреждены пять многоэтажек и несколько частных домов. Также разрушено общежитие, и повреждены объекты инфраструктуры. Предварительно, под завалами может находиться один человек.
Сейчас экстренные службы уже ликвидируют последствия атаки и помогают жителям, пострадавшим от вражеских обстрелов.
Напомним, 29 октября армия РФ ударила по детской больнице в Херсоне. Ранения получили медицинский персонал, дети и их родители.
На атаку отреагировал Владимир Зеленский. Он заявил, что Россия даже не стесняется, что рассматривает такие объекты как мишень.
