Главная Армия РФ ударила по домам в Запорожье — среди пострадавших есть дети

РФ ударила по домам в Запорожье — среди пострадавших есть дети

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 07:20
обновлено: 07:20
Удар по Запорожью 30 октября — среди пострадавших есть дети
Последствия удара по Запорожью. Фото: Запорожская ОГА

Российские войска утром 29 октября нанесли комбинированный удар по жилым домам в Запорожье. В результате этого есть раненые, среди которых — дети.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Запорожья 30 октября

Федоров рассказал, что по состоянию на сейчас количество пострадавших в Запорожье возросло до 11. Среди раненых шестеро детей — трое девочек и трое мальчиков. Детям от 3 до 6 лет. Все получают необходимую медицинскую помощь.

Удар по Запоріжжю 30 жовтня
Медики на месте удара в Запорожье. Фото: Запорожская ОГА
Новини Запоріжжя 30 жовтня
Поврежденные дома после атаки РФ. Фото: Запорожская ОГА
РФ атакувала Запоріжжя 30 жовтня
Последствия удара по Запорожью. Фото: Запорожская ОГА
Обстріл Запоріжжя 30 жовтня
Люди, которые пострадали после обстрела. Фото: Запорожская ОГА
РФ атакувала Запоріжжя дронами і ракетами 30 жовтня
Спасатели эвакуировали людей. Фото: Запорожская ОГА

Известно, что оккупанты били по Запорожью дронами и ракетами. В результате этого повреждены пять многоэтажек и несколько частных домов. Также разрушено общежитие, и повреждены объекты инфраструктуры. Предварительно, под завалами может находиться один человек.

Сейчас экстренные службы уже ликвидируют последствия атаки и помогают жителям, пострадавшим от вражеских обстрелов.

Напомним, 29 октября армия РФ ударила по детской больнице в Херсоне. Ранения получили медицинский персонал, дети и их родители.

На атаку отреагировал Владимир Зеленский. Он заявил, что Россия даже не стесняется, что рассматривает такие объекты как мишень.

дети Запорожье обстрелы война в Украине ранение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
