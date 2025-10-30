Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія На Івано-Франківщині лунають потужні вибухи — де гучно

На Івано-Франківщині лунають потужні вибухи — де гучно

Ua
Дата публікації: 30 жовтня 2025 07:46
Оновлено: 07:55
Вибухи у Бурштині та Франківську 30 жовтня — росіяни атакують дронами
Термінова новина

У Бурштині та Івано-Франківську вранці 30 жовтня лунають потужні вибухи. Росіяни атакують регіон ударними дронами.

Про це повідомляють місцеві пабліки та моніторингові канали. 

Реклама
Читайте також:

Вибухи на Франківщині 30 жовтня

Близько 5:27 мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що в місті лунають вибухи і працює протиповітряна оборона.

Він попередив, що можуть бути перебої зі світлом, оскільки під ворожим ударом опинилась енергетична інфраструктура. 

Удар по Івано-Франківську 30 жовтня
Скриншот допису Руслана Марцінківа

Станом на зараз, 07:50, атака шахедів на місто ще триває, людей закликають перебувати в укриттях.

Обстріл Івано-Франківська 30 жовтня
Заголовок

Водночас гучно було і в Бурштині. Місцеві повідомляють про справжній жах в місті, адже вже понад 40 хвилин там без перерви лунають вибухи. Зазначається, що на околицях та в самому місті було чути не менше 60 вибухів.

Росіяни атакують Бурштин 30 жовтня
Скриншот допису місцевих пабліків

Станом на зараз повітряна тривога лунає у західних регіонах України.

Доповнюється...

вибух Івано-Франківськ обстріли Івано-Франківська область війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації