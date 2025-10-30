Вибухи у Бурштині та Франківську 30 жовтня — росіяни атакують дронами

На Івано-Франківщині лунають потужні вибухи — де гучно
У Бурштині та Івано-Франківську вранці 30 жовтня лунають потужні вибухи. Росіяни атакують регіон ударними дронами.
Про це повідомляють місцеві пабліки та моніторингові канали.
Вибухи на Франківщині 30 жовтня
Близько 5:27 мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що в місті лунають вибухи і працює протиповітряна оборона.
Він попередив, що можуть бути перебої зі світлом, оскільки під ворожим ударом опинилась енергетична інфраструктура.
Станом на зараз, 07:50, атака шахедів на місто ще триває, людей закликають перебувати в укриттях.
Водночас гучно було і в Бурштині. Місцеві повідомляють про справжній жах в місті, адже вже понад 40 хвилин там без перерви лунають вибухи. Зазначається, що на околицях та в самому місті було чути не менше 60 вибухів.
Станом на зараз повітряна тривога лунає у західних регіонах України.
Доповнюється...
