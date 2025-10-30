Вибухи у Бурштині та Франківську 30 жовтня — росіяни атакують дронами

Термінова новина

У Бурштині та Івано-Франківську вранці 30 жовтня лунають потужні вибухи. Росіяни атакують регіон ударними дронами.

Про це повідомляють місцеві пабліки та моніторингові канали.

Вибухи на Франківщині 30 жовтня

Близько 5:27 мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що в місті лунають вибухи і працює протиповітряна оборона.

Він попередив, що можуть бути перебої зі світлом, оскільки під ворожим ударом опинилась енергетична інфраструктура.

Скриншот допису Руслана Марцінківа

Станом на зараз, 07:50, атака шахедів на місто ще триває, людей закликають перебувати в укриттях.

Водночас гучно було і в Бурштині. Місцеві повідомляють про справжній жах в місті, адже вже понад 40 хвилин там без перерви лунають вибухи. Зазначається, що на околицях та в самому місті було чути не менше 60 вибухів.

Скриншот допису місцевих пабліків

Станом на зараз повітряна тривога лунає у західних регіонах України.

Доповнюється...