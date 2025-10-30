Взрывы в Бурштыне и Франковске 30 октября — россияне атакуют дронами

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS/Ammar Awad

В Бурштыне и Ивано-Франковске утром 30 октября раздаются мощные взрывы. Россияне атакуют регион ударными дронами.

Об этом сообщают местные паблики и мониторинговые каналы.

Взрывы на Франковщине 30 октября

Около 5:27 мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в городе раздаются взрывы и работает противовоздушная оборона.

Он предупредил, что могут быть перебои со светом, поскольку под вражеским ударом оказалась энергетическая инфраструктура.

Скриншот сообщения Руслана Марцинкива

По состоянию на сейчас, 07:50, атака шахедов на город еще продолжается, людей призывают находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения Руслана Марцинкива

В то же время громко было и в Бурштыне. Местные сообщают о настоящем ужасе в городе, ведь уже более 40 минут там без перерыва раздаются взрывы. Отмечается, что в окрестностях и в самом городе было слышно не менее 60 взрывов.

Скриншот сообщения местных пабликов

По состоянию на сейчас воздушная тревога раздается в западных регионах Украины.

Воздушная тревога в Украине утром 30 октября. Фото: alarmua

Напомним, утром 30 октября россияне ударили по жилым домам в Запорожье. Среди пострадавших есть дети в возрасте от 3 до 6 лет.

Вследствие массированной атаки врага в Украине вводят аварийные отключения света. Восстановительные работы начнутся сразу после того, как это позволит ситуация с безопасностью.