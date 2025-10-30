Удар по Запорожью 30 октября — количество раненых возросло

Последствия удара по Запорожью. Фото: Запорожская ОГА

В результате удара российских оккупантов по Запорожью 30 октября количество раненых снова возросло. Кроме того, под завалами есть люди.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

Последствия удара по Запорожью 30 октября

Федоров рассказал, что по состоянию на сейчас из-за атаки РФ на Запорожье пострадали уже 15 человек. Среди них есть дети в возрасте от 3 до 6 лет. Люди получили реакцию на стресс, рваные раны, контузии, ушибы и переломы. Им всем оказывают помощь врачи.

Повреждения в результате обстрелов. Фото: Запорожская ОГА

Последствия обстрелов Запорожья. Фото: Запорожская ОГА

Разрушение общежития после атаки РФ. Фото: Запорожская ОГА

Спасатели разбирают завалы после обстрелов. Фото: Запорожская ОГА

Поврежденное здание после обстрелов РФ. Фото: Запорожская ОГА

Кроме того, спасатели подтвердили информацию, что под завалами находится один человек. Спасательная операция возле разрушенного общежития продолжается.

Напомним, утром 30 октября россияне атаковали Бурштын в Ивано-Франковской области. За 40 минут в городе было слышно более 60 взрывов.

В то же время во Львовской области в результате ночных обстрелов случился пожар на Добротворской ТЭС. Есть повреждения объектов критической энергетической инфраструктуры.

В общем, этой ночью Россия целилась на запад Украины и направляла удары по энергетической и газовой инфраструктуре. Враг бил различными типами ракет и дронами.