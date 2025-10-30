Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Запорожье возросло количество раненых — под завалами есть люди

В Запорожье возросло количество раненых — под завалами есть люди

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 10:02
обновлено: 10:36
Удар по Запорожью 30 октября — количество раненых возросло
Последствия удара по Запорожью. Фото: Запорожская ОГА

В результате удара российских оккупантов по Запорожью 30 октября количество раненых снова возросло. Кроме того, под завалами есть люди.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Последствия удара по Запорожью 30 октября

Федоров рассказал, что по состоянию на сейчас из-за атаки РФ на Запорожье пострадали уже 15 человек. Среди них есть дети в возрасте от 3 до 6 лет. Люди получили реакцию на стресс, рваные раны, контузии, ушибы и переломы. Им всем оказывают помощь врачи.

Удар по Запоріжжю 30 жовтня
Повреждения в результате обстрелов. Фото: Запорожская ОГА
Атака на Запоріжжя 30 жовтня
Последствия обстрелов Запорожья. Фото: Запорожская ОГА
Удар по гуртожитку в Запоріжжі 30 жовтня
Разрушение общежития после атаки РФ. Фото: Запорожская ОГА
РФ вдарила по гуртожитку в Запоріжжі 30 жовтня
Спасатели разбирают завалы после обстрелов. Фото: Запорожская ОГА
Обстріл Запоріжжя 30 жовтня
Поврежденное здание после обстрелов РФ. Фото: Запорожская ОГА

Кроме того, спасатели подтвердили информацию, что под завалами находится один человек. Спасательная операция возле разрушенного общежития продолжается.

Напомним, утром 30 октября россияне атаковали Бурштын в Ивано-Франковской области. За 40 минут в городе было слышно более 60 взрывов.

В то же время во Львовской области в результате ночных обстрелов случился пожар на Добротворской ТЭС. Есть повреждения объектов критической энергетической инфраструктуры.

В общем, этой ночью Россия целилась на запад Украины и направляла удары по энергетической и газовой инфраструктуре. Враг бил различными типами ракет и дронами.

Запорожье обстрелы война в Украине Россия ранение завалы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации