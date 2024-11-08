Авіаатака на Запоріжжя 7 листопада — в ДСНС оновили кількість жертв

ДСНС на розборі завалів. Фото: REUTERS/Stringer

Рятувальники продовжують розбирати завали у Запоріжжі від російської атаки керованими авіаційними бомбами, яку окупанти здійснили 7 листопада. Під час робіт виявили тіло ще одного загиблого. У місті оголошено траур.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Як повідомила кореспондентка "Ми — Україна", на місці влучання досі тривають роботи ДСНС з розбору завалів. Там один зі снарядів влучив у будинок та повністю знищив майже два під'їзди чотириповерхового будинку.

Рятувальники шукають людей, адже їхні рідні не можуть встановити контакт із ними. Точна кількість загиблих чи травмованих досі встановлюється. Наразі відомо, що загинуло 9 людей та травмувалися 42 людини. Серед загиблих є однорічна дитина.

Траур у Запоріжжі

Повідомлення Івана Федорова. Фото: скриншот

Також глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що у місті буде оголошено траур за загиблими.

Нагадаємо, росіяни завдали серії авіаударів із застосуванням КАБів по Запоріжжю 7 листопада. Є влучання по житлових будинках, лікарні.

У місті є серйозні руйнування. ДСНС оприлюднила фото та відео наслідків атаки по Запоріжжю.