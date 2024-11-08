Авиаатака на Запорожье 7 ноября — в ГСЧС обновили количество жертв

ГСЧС на разборе завалов. Фото: REUTERS/Stringer

Спасатели продолжают разбирать завалы в Запорожье от российской атаки управляемыми авиационными бомбами, которую оккупанты совершили 7 ноября. В ходе работ обнаружили тело еще одного погибшего. В городе объявлен траур.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Читайте также:

В Запорожье обнаружили тела девяти погибших при разборе завалов

Как сообщила корреспондентка "Ми — Україна", на месте попадания до сих пор продолжаются работы ГСЧС по разбору завалов. Там один из снарядов попал в дом и полностью уничтожил почти два подъезда четырехэтажного дома.

Спасатели ищут людей, ведь их родные не могут установить контакт с ними. Точное количество погибших или травмированных до сих пор устанавливается. Известно, что погибли 9 человек и травмировались 42 человека. Среди погибших есть годовалый ребенок.

Траур в Запорожье

Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

Также глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в городе будет объявлен траур по погибшим.

Напомним, россияне нанесли серию авиаударов с применением КАБов по Запорожью 7 ноября. Есть попадания по жилым домам, больнице.

В городе есть серьезные разрушения. ГСЧС обнародовала фото и видео последствий атаки по Запорожью.