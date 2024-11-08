Авиаатака на Запорожье 7 ноября — в ГСЧС обновили количество жертв

В Запорожье обнаружили еще одного погибшего под завалами
Спасатели продолжают разбирать завалы в Запорожье от российской атаки управляемыми авиационными бомбами, которую оккупанты совершили 7 ноября. В ходе работ обнаружили тело еще одного погибшего. В городе объявлен траур.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
В Запорожье обнаружили тела девяти погибших при разборе завалов
Как сообщила корреспондентка "Ми — Україна", на месте попадания до сих пор продолжаются работы ГСЧС по разбору завалов. Там один из снарядов попал в дом и полностью уничтожил почти два подъезда четырехэтажного дома.
Спасатели ищут людей, ведь их родные не могут установить контакт с ними. Точное количество погибших или травмированных до сих пор устанавливается. Известно, что погибли 9 человек и травмировались 42 человека. Среди погибших есть годовалый ребенок.
Траур в Запорожье
Также глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в городе будет объявлен траур по погибшим.
Напомним, россияне нанесли серию авиаударов с применением КАБов по Запорожью 7 ноября. Есть попадания по жилым домам, больнице.
В городе есть серьезные разрушения. ГСЧС обнародовала фото и видео последствий атаки по Запорожью.
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