Обстріл Запоріжжя 23 січня — кількість постраждалих значно зросло

Наслідки російського удару по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Унаслідок російського удару по Запоріжжю зросла кількість поранених. Люди продовжують звертатися по медичну допомогу.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram в четвер, 23 січня.

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Кількість поранених зросла

За словами Федорова, кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя налічує 51 особу.

"Люди продовжують звертатися по медичну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА додав, що у лікарнях обласного центру наразі 22 людини. Інші лікуються амбулаторно.

Повідомлення Федорова у Telegram

Нагадаємо, в ніч проти 23 січня росіяни обстріляли ракетами та дронами Запоріжжя, під удари потрапили житлові квартали та інфраструктура. Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий воєнний злочин росіян.