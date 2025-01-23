Обстріл Запоріжжя 23 січня — кількість постраждалих значно зросло

У Запоріжжі різко зросла кількість поранених унаслідок атаки РФ
Унаслідок російського удару по Запоріжжю зросла кількість поранених. Люди продовжують звертатися по медичну допомогу.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram в четвер, 23 січня.
Кількість поранених зросла
За словами Федорова, кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя налічує 51 особу.
"Люди продовжують звертатися по медичну допомогу", — йдеться у повідомленні.
Голова ОВА додав, що у лікарнях обласного центру наразі 22 людини. Інші лікуються амбулаторно.
Нагадаємо, в ніч проти 23 січня росіяни обстріляли ракетами та дронами Запоріжжя, під удари потрапили житлові квартали та інфраструктура. Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий воєнний злочин росіян.
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