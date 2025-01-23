Обстрел Запорожья 23 января — количество пострадавших значительно возросло

Последствия российского удара по Запорожью. Фото: ГСЧС

Вследствие российского удара по Запорожью возросло количество раненых. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в четверг, 23 января.

Читайте также:

Количество раненых возросло

По словам Федорова, количество раненых в результате вражеского обстрела Запорожья составляет 51 человек.

"Люди продолжают обращаться за медицинской помощью", — говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что в больницах областного центра сейчас находятся 22 человека. Другие лечатся амбулаторно.

Сообщение Федорова в Telegram

Напомним, в ночь на 23 января россияне обстреляли ракетами и дронами Запорожье, под удары попали жилые кварталы и инфраструктура. Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередное военное преступление россиян.