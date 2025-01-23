Обстрел Запорожья 23 января — количество пострадавших значительно возросло

В Запорожье возросло количество раненых в результате атаки РФ
Вследствие российского удара по Запорожью возросло количество раненых. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в четверг, 23 января.
Количество раненых возросло
По словам Федорова, количество раненых в результате вражеского обстрела Запорожья составляет 51 человек.
"Люди продолжают обращаться за медицинской помощью", — говорится в сообщении.
Глава ОВА добавил, что в больницах областного центра сейчас находятся 22 человека. Другие лечатся амбулаторно.
Напомним, в ночь на 23 января россияне обстреляли ракетами и дронами Запорожье, под удары попали жилые кварталы и инфраструктура. Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередное военное преступление россиян.
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