Росіяни атакували автостоянку у Запоріжжі — подробиці

Автомобілі, що згоріли внаслідок атаки РФ. Фото: Федоров/Telegram

У суботу зранку, 14 червня, російські окупанти безпілотниками атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали два поліціянти, також згоріли більш ніж 10 автівок.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Автомобілі, що згоріли внаслідок атаки РФ. Фото: Федоров/Telegram

Росіяни атакували Запоріжжя — що відомо про наслідки

За даними очільника ОВА, під час ранкової атаки російські окупанти ударили по автостоянці. Внаслідок атаки згоріли більш ніж 10 автівок.

Крім того, двоє правоохоронців отримали осколкові поранення кінцівок під час удару БпЛА. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

За уточненою інформацією, Запоріжжя атакували 14 ворожих "Шахедів".

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Федоров/Telegram

Через російський обстріл зайнялося гуманітарне підприємство. Пошкоджені автівки, магазин та зупинка громадського транспорту. Вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхівках.

Рятувальники на місці атаки РФ. Фото: Федоров/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно на Запорізькому напрямку винищувач Повітряних сил ЗСУ атакував російський пункт управління операторів БпЛА.

Крім того, нещодавно українські військові уразили важливий об'єкт воєнно-промислового комплексу РФ — технопарк "Резоніт".