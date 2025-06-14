Россияне атаковали автостоянку в Запорожье - подробности

Автомобили, сгоревшие в результате атаки РФ. Фото: Федоров/Telegram

В субботу утром, 14 июня, российские оккупанты беспилотниками атаковали Запорожье. В результате вражеского обстрела пострадали два полицейских, также сгорели более 10 автомобилей.

Об этом информирует глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Автомобили, сгоревшие в результате атаки РФ. Фото: Федоров/Telegram

Россияне атаковали Запорожье — что известно о последствиях

По данным главы ОВА, во время утренней атаки российские оккупанты ударили по автостоянке. В результате атаки сгорели более 10 автомобилей.

Кроме того, двое правоохранителей получили осколочные ранения конечностей во время удара БпЛА. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

По уточненной информации, Запорожье атаковали 14 вражеских "Шахедов".

Последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: Федоров/Telegram

Из-за российского обстрела загорелось гуманитарное предприятие. Повреждены машины, магазин и остановка общественного транспорта. Взрывной волной выбило окна в многоэтажках.

Спасатели на месте атаки РФ. Фото: Федоров/Telegram

Напомним, что недавно на Запорожском направлении истребитель Воздушных сил ВСУ атаковал российский пункт управления операторов БпЛА.

Кроме того, недавно украинские военные поразили важный объект военно-промышленного комплекса РФ — технопарк "Резонит".