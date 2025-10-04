Відео
У Запоріжжі прогриміли вибухи — подробиці обстрілу

У Запоріжжі прогриміли вибухи — подробиці обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 23:01
Вечірні вибухи в Запоріжжі — що відомо про атаку
Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: кадр із відео

Вибухи пролунали в Запоріжжя зараз, пізно ввечері в суботу, 4 жовтня. У Запорізькій області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про швидкісні цілі в напрямку міста. 

Читайте також:
Обстріл Запорізької області ввечері 4 жовтня 2025 року
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи в Запоріжжі ввечері 4 жовтня 

Повітряну тривогу по всій території Запорізької області оголосили о 22:25. О 22:55 Повітряні Сили ЗС України повідомили про швидкісну ціль у напрямку Запорізької області, о 22:56 уточнили, що цілі дві й вони летять Вільнянськ, а о 22:58 попередили про КАБ на Оріхів Запорізької області.

ОНОВЛЕНО: О 23:08 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив інформацію про вибухи в регіоні й закликав громадян залишатися в безпечних місцях до відбою.

Вибухи в Запорізькій області ввечері 4 жовтня 2025 року
Скриншот повідомлення Івана Федорова

Де оголосили тривогу ввечері 4 жовтня

Повітряна тривога ввечері 4 жовтня 2025 року
Карта повітряних тривог станом на 23:01 4 жовтня

Станом на 23:01 повітряна тривога, крім Запорізької області, триває в Донецькій і Харківській областях, а також частинах Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини та Дніпропетровщини.

Нагадаємо, 4 жовтня росіяни завдали дронового удару по Краматорську Донецької області. БпЛА влучив у медичний комплекс.

Також ми повідомляли, що внаслідок удару російських військ по залізничному вокзалу у Шостці загинув чоловік. Йому був 71 рік.

вибух Запоріжжя Запорізька область Іван Федоров ракети війна в Україні
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
