Вечірні вибухи в Запоріжжі — що відомо про атаку

У Запоріжжі прогриміли вибухи — подробиці обстрілу
Вибухи пролунали в Запоріжжя зараз, пізно ввечері в суботу, 4 жовтня. У Запорізькій області триває повітряна тривога.
Повітряні Сили ЗС України попереджали про швидкісні цілі в напрямку міста.
Що відомо про вибухи в Запоріжжі ввечері 4 жовтня
Повітряну тривогу по всій території Запорізької області оголосили о 22:25. О 22:55 Повітряні Сили ЗС України повідомили про швидкісну ціль у напрямку Запорізької області, о 22:56 уточнили, що цілі дві й вони летять Вільнянськ, а о 22:58 попередили про КАБ на Оріхів Запорізької області.
ОНОВЛЕНО: О 23:08 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив інформацію про вибухи в регіоні й закликав громадян залишатися в безпечних місцях до відбою.
Де оголосили тривогу ввечері 4 жовтня
Станом на 23:01 повітряна тривога, крім Запорізької області, триває в Донецькій і Харківській областях, а також частинах Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини та Дніпропетровщини.
Нагадаємо, 4 жовтня росіяни завдали дронового удару по Краматорську Донецької області. БпЛА влучив у медичний комплекс.
Також ми повідомляли, що внаслідок удару російських військ по залізничному вокзалу у Шостці загинув чоловік. Йому був 71 рік.
