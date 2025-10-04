Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Удар Росії по вокзалу в Шостці — у ДСНС повідомили про загиблого

Удар Росії по вокзалу в Шостці — у ДСНС повідомили про загиблого

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 16:54
Обстріл вокзалу в Шостці 4 жовтня — внаслідок атаки є загиблий
Пошкоджений поїзд у Шостці. Фото: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 4 жовтня, завдали удару по залізничному вокзалі у Шостці Сумської області. Внаслідок атаки є загиблий.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Обстріл Шостки 4 жовтня

Наразі відомо, що внаслідок російської атаки на вокзал у Шостці загинула одна людина.

Наслідки російського удару по Шостці 4 жовтня
Наслідки російського обстрілу. Фото: прокуратура 

"Одна людина загинула внаслідок удару БпЛА Shahed по залізничному вокзалу в Шостці", — йдеться у повідомленні.

null
Допис ДСНС. Фото: скриншот

У прокуратурі Сумщини зазначили, що в одному з вагонів виявлено тіло 71-річного чоловіка. 

null
Допис прокуратури Сумщини. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Шостку постраждали щонайменше 30 людей.

Раніше очільник МЗС Андрій Сибіга висловився про обстріл вокзалу Шостки. За його словами, це була навмисна атака.

війна ДСНС Сумська область обстріли вокзали
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації