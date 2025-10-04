Обстріл вокзалу в Шостці 4 жовтня — внаслідок атаки є загиблий

Пошкоджений поїзд у Шостці. Фото: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 4 жовтня, завдали удару по залізничному вокзалі у Шостці Сумської області. Внаслідок атаки є загиблий.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Обстріл Шостки 4 жовтня

Наразі відомо, що внаслідок російської атаки на вокзал у Шостці загинула одна людина.

Наслідки російського обстрілу. Фото: прокуратура

"Одна людина загинула внаслідок удару БпЛА Shahed по залізничному вокзалу в Шостці", — йдеться у повідомленні.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

У прокуратурі Сумщини зазначили, що в одному з вагонів виявлено тіло 71-річного чоловіка.

Допис прокуратури Сумщини. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Шостку постраждали щонайменше 30 людей.

Раніше очільник МЗС Андрій Сибіга висловився про обстріл вокзалу Шостки. За його словами, це була навмисна атака.