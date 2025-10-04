Обстріл вокзалу в Шостці 4 жовтня — внаслідок атаки є загиблий

Удар Росії по вокзалу в Шостці — у ДСНС повідомили про загиблого
Російські окупанти у суботу, 4 жовтня, завдали удару по залізничному вокзалі у Шостці Сумської області. Внаслідок атаки є загиблий.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Обстріл Шостки 4 жовтня
Наразі відомо, що внаслідок російської атаки на вокзал у Шостці загинула одна людина.
"Одна людина загинула внаслідок удару БпЛА Shahed по залізничному вокзалу в Шостці", — йдеться у повідомленні.
У прокуратурі Сумщини зазначили, що в одному з вагонів виявлено тіло 71-річного чоловіка.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Шостку постраждали щонайменше 30 людей.
Раніше очільник МЗС Андрій Сибіга висловився про обстріл вокзалу Шостки. За його словами, це була навмисна атака.
Читайте Новини.LIVE!