Обстрел вокзала в Шостке 4 октября — в результате атаки есть погибший

Удар России по вокзалу в Шостке — в ГСЧС сообщили о погибшем
Российские оккупанты в субботу, 4 октября, нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. В результате атаки есть погибший.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Обстрел Шостки 4 октября
Известно, что в результате российской атаки на вокзал в Шостке погиб один человек.
"Один человек погиб в результате удара БпЛА Shahed по железнодорожному вокзалу в Шостке", — говорится в сообщении.
В прокуратуре Сумщины отметили, что в одном из вагонов обнаружено тело 71-летнего мужчины.
Напомним, в результате российской атаки на Шостку пострадали по меньшей мере 30 человек.
Ранее глава МИД Андрей Сибига высказался об обстреле вокзала Шостки. По его словам, это была преднамеренная атака.
