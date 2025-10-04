Обстрел вокзала в Шостке 4 октября — в результате атаки есть погибший

Поврежденный поезд в Шостке. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в субботу, 4 октября, нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. В результате атаки есть погибший.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Обстрел Шостки 4 октября

Известно, что в результате российской атаки на вокзал в Шостке погиб один человек.

Последствия российского обстрела. Фото: прокуратура

"Один человек погиб в результате удара БпЛА Shahed по железнодорожному вокзалу в Шостке", — говорится в сообщении.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

В прокуратуре Сумщины отметили, что в одном из вагонов обнаружено тело 71-летнего мужчины.

Пост прокуратуры Сумщины. Фото: скриншот

Напомним, в результате российской атаки на Шостку пострадали по меньшей мере 30 человек.

Ранее глава МИД Андрей Сибига высказался об обстреле вокзала Шостки. По его словам, это была преднамеренная атака.