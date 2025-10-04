Вечерние взрывы в Запорожье — что известно об атаке

Пожар после взрывов. Фото иллюстративное: кадр из видео

Взрывы прогремели в Запорожье сейчас, поздно вечером в субботу, 4 октября. В Запорожской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о скоростных целях в направлении города.

Скриншот сообщений Воздушных сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Запорожье вечером 4 октября

Воздушную тревогу по всей территории Запорожской области объявили в 22:25. В 22:55 Воздушные Силы ВС Украины сообщили о скоростной цели в направлении Запорожской области, в 22:56 уточнили, что цели две и они летят Вольнянск, а в 22:58 предупредили о КАБ на Орехов Запорожской области.

ОБНОВЛЕНО: В 23:08 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров подтвердил информацию о взрывах в регионе и призвал граждан оставаться в безопасных местах до отбоя. В 23:35 он сообщил, что в результате атаки на Запорожский район получили повреждения частные дома.

Скриншот сообщения Ивана Федорова

Где объявили тревогу вечером 4 октября

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:01 4 октября

По состоянию на 23:01 воздушная тревога, кроме Запорожской области, продолжается в Донецкой и Харьковской областях, а также частях Черниговщины, Сумщины, Полтавщины и Днепропетровщины.

Напомним, 4 октября россияне нанесли дроновый удар по Краматорску Донецкой области. БпЛА попал в медицинский комплекс.

Также мы сообщали, что в результате удара российских войск по железнодорожному вокзалу в Шостке погиб мужчина. Ему был 71 год.