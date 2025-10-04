Россия обстреляла медицинский комплекс в Краматорске

Россияне атаковали медицинский комплекс в Краматорске — детали
В субботу, 4 октября, российские оккупанты беспилотниками атаковали Краматорск Донецкой области. В результате вражеского обстрела дрон попал в медицинский комплекс.
Об этом информирует Краматорский городской совет в Facebook.
РФ обстреляла медицинский комплекс в Краматорске
Сегодня, 4 октября, около 15:30 Краматорск подвергся вражескому обстрелу. Ударный беспилотник попал по территории больничного городка.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Сейчас продолжается установление окончательных последствий российского удара.
Напомним, что 4 октября российские войска атаковали железнодорожный вокзал в Шостке Сумской области.
Позже стало известно, что в результате удара РФ по вокзалу в Шостке пострадали по меньшей мере 30 человек.
Читайте Новини.LIVE!