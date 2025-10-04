Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россияне атаковали медицинский комплекс в Краматорске — детали

Россияне атаковали медицинский комплекс в Краматорске — детали

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 18:07
Россия обстреляла медицинский комплекс в Краматорске
Последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В субботу, 4 октября, российские оккупанты беспилотниками атаковали Краматорск Донецкой области. В результате вражеского обстрела дрон попал в медицинский комплекс.

Об этом информирует Краматорский городской совет в Facebook.

Реклама
Читайте также:

РФ обстреляла медицинский комплекс в Краматорске

Сегодня, 4 октября, около 15:30 Краматорск подвергся вражескому обстрелу. Ударный беспилотник попал по территории больничного городка.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Сейчас продолжается установление окончательных последствий российского удара.

Атака РФ на Краматорськ
Скриншот сообщения Краматорского городского совета/Facebook

Напомним, что 4 октября российские войска атаковали железнодорожный вокзал в Шостке Сумской области.

Позже стало известно, что в результате удара РФ по вокзалу в Шостке пострадали по меньшей мере 30 человек.

Донецкая область обстрелы Краматорск война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации