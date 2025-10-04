Росія обстріляла медичний комплекс у Краматорську

Наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У суботу, 4 жовтня, російські окупанти безпілотниками атакували Краматорськ Донецької області. Внаслідок ворожого обстрілу дрон влучив у медичний комплекс.

Про це інформує Краматорська міська рада у Facebook.

РФ обстріляла медичний комплекс у Краматорську

Сьогодні, 4 жовтня, близько 15:30 Краматорськ зазнав ворожого обстрілу. Ударний безпілотник влучив по території лікарняного містечка.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Наразі триває встановлення остаточних наслідків російського удару.

Скриншот повідомлення Краматорської міської ради/Facebook

Нагадаємо, що 4 жовтня російські війська атакували залізничний вокзал у Шостці Сумської області.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару РФ по вокзалу у Шостці постраждало щонайменше 30 людей.