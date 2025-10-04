Росія обстріляла медичний комплекс у Краматорську

Росіяни атакували медичний комплекс у Краматорську — деталі
Дата публікації: 4 жовтня 2025 18:07
Наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram
У суботу, 4 жовтня, російські окупанти безпілотниками атакували Краматорськ Донецької області. Внаслідок ворожого обстрілу дрон влучив у медичний комплекс.
Про це інформує Краматорська міська рада у Facebook.
РФ обстріляла медичний комплекс у Краматорську
Сьогодні, 4 жовтня, близько 15:30 Краматорськ зазнав ворожого обстрілу. Ударний безпілотник влучив по території лікарняного містечка.
За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
Наразі триває встановлення остаточних наслідків російського удару.
Нагадаємо, що 4 жовтня російські війська атакували залізничний вокзал у Шостці Сумської області.
Згодом стало відомо, що внаслідок удару РФ по вокзалу у Шостці постраждало щонайменше 30 людей.
