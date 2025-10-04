Відео
Головна Армія Росіяни атакували медичний комплекс у Краматорську — деталі

Росіяни атакували медичний комплекс у Краматорську — деталі

Дата публікації: 4 жовтня 2025 18:07
Росія обстріляла медичний комплекс у Краматорську
Наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У суботу, 4 жовтня, російські окупанти безпілотниками атакували Краматорськ Донецької області. Внаслідок ворожого обстрілу дрон влучив у медичний комплекс.

Про це інформує Краматорська міська рада у Facebook.

РФ обстріляла медичний комплекс у Краматорську

Сьогодні, 4 жовтня, близько 15:30 Краматорськ зазнав ворожого обстрілу. Ударний безпілотник влучив по території лікарняного містечка.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Наразі триває встановлення остаточних наслідків російського удару.

Атака РФ на Краматорськ
Скриншот повідомлення Краматорської міської ради/Facebook

Нагадаємо, що 4 жовтня російські війська атакували залізничний вокзал у Шостці Сумської області.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару РФ по вокзалу у Шостці постраждало щонайменше 30 людей.

Донецька область обстріли Краматорськ війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
