Скільки ракет та дронів запустила РФ у ніч на 4 жовтня

Нічна атака на Україну — скільки дронів збили
У ніч на 4 жовтня російські окупанти атакували Україну 109-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. А також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Як відпрацювала ППО
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.
"Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.
Зафіксовано влучання трьох ракет та 36 ударних БпЛА на 21 локації, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", — попередили в Повітряних силах.
Нагадаємо, один із "Шахедів" влучив по центру Новгород-Сіверського.
Також внаслідок атаки є пошкодження на Дніпропетровщині.
Читайте Новини.LIVE!