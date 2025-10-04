Скільки ракет та дронів запустила РФ у ніч на 4 жовтня

Робота мобільних груп ППО. Фото: Володимир Зеленський / Telegram

У ніч на 4 жовтня російські окупанти атакували Україну 109-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. А також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Як відпрацювала ППО

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.

"Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання трьох ракет та 36 ударних БпЛА на 21 локації, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", — попередили в Повітряних силах.

Нагадаємо, один із "Шахедів" влучив по центру Новгород-Сіверського.

Також внаслідок атаки є пошкодження на Дніпропетровщині.