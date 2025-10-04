Відео
Окупанти атакували Дніпро — пошкоджена інфраструктура

Окупанти атакували Дніпро — пошкоджена інфраструктура

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 08:53
Атака на Дніпропетровщину 4 жовтня — куди влучили
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти за добу атакували чотири райони Дніпропетровської області. У Дніпрі є влучання БпЛА.

Про це повідомив очільник місцевої ОВА Сергій Лисак у суботу, 4 жовтня.

Читайте також:

Наслідки атаки на Дніпропетровщину

Внаслідок атаки у Дніпрі пошкоджена інфраструктура.

Також російські війська здійснили ракетну атаку на Павлоград. Люди не постраждали. 

"Цілив противник і по Покровській громаді Синельниківського району. Поранення отримала 51-річна жінка. Зайнялися три приватні будинки, один з яких  зруйнований. Горіла також господарська споруда. Внаслідок влучання дрону у Межівській громаді вогнем охопило гараж", — йдеться в повідомленні.

обстріл
Наслідки обстрілу Синельниківського району. Фото: Сергій Лисак / Telegram

З важкої артилерії ворог вдарив по Покровській громаді на Нікопольщині. Потерпілих немає.

Над Дніпропетровщиною сили ППО знищили 11 ворожих безпілотників.

Нагадаємо, що за останню добу РФ завдала 596 ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки є поранені.

Також вночі гучно було у Чернігові.

вибух Дніпро окупанти дрони війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
