Вибух у Дніпрі ввечері 3 жовтня — яка загроза

Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich

Вибух у Дніпрі пролунав ввечері, 3 жовтня. Наразі в частині Дніпропетровської області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

Вибух у Дніпрі 3 жовтня

"У Дніпрі чутно звуки вибуху", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух російського безпілотника в напрямку Дніпра з півдня.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог станом на 20:28. Фото: alerts.in.ua

