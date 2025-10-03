Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У Дніпрі пролунав потужний вибух — що відомо

У Дніпрі пролунав потужний вибух — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 20:28
Вибух у Дніпрі ввечері 3 жовтня — яка загроза
Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich

Вибух у Дніпрі пролунав ввечері, 3 жовтня. Наразі в частині Дніпропетровської області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

Реклама
Читайте також:

Вибух у Дніпрі 3 жовтня

"У Дніпрі чутно звуки вибуху", — йдеться у повідомленні.

null
Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух російського безпілотника в напрямку Дніпра з півдня.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 3 жовтня
Карта повітряних тривог станом на 20:28. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, премʼєр Юлія Свириденко прокоментувала російський обстріл Харківщини та Полтавщини у ніч проти 3 жовтня. Вона назвала мету ворога.

Крім того, протягом доби загарбники завдали 1 966 ударів по лінії фронту та житловому сектору в Донецькій області.

війна вибух Дніпро обстріли повітряна тривога
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації