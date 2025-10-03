Вибух у Дніпрі ввечері 3 жовтня — яка загроза

У Дніпрі пролунав потужний вибух — що відомо
Дата публікації: 3 жовтня 2025 20:28
Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich
Вибух у Дніпрі пролунав ввечері, 3 жовтня. Наразі в частині Дніпропетровської області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибух у Дніпрі 3 жовтня
"У Дніпрі чутно звуки вибуху", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух російського безпілотника в напрямку Дніпра з півдня.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, премʼєр Юлія Свириденко прокоментувала російський обстріл Харківщини та Полтавщини у ніч проти 3 жовтня. Вона назвала мету ворога.
Крім того, протягом доби загарбники завдали 1 966 ударів по лінії фронту та житловому сектору в Донецькій області.
